Дмитрий Паламарчук расследует убийство собственной семьи

Кинокомпания «Триикс Медиа
» приступила к съёмкам адаптации корейской драмы «Подсудимый
».
Лента, главную роль в которой исполнит Дмитрий Паламарчук
, станет первым опытом работы в подобном формате для компании. К актерскому составу проекта также присоединились Пётр Рыков
, Владимир Литвинов
, Елена Вожакина
и Антон Гуляев
.
Режиссерское кресло занял Максим Бриус
. Продюсировать картину, сценарий которой адаптировал Игорь Бедных
, будут Инесса Юрченко
и Сергей Щеглов
.
«Мы не делаем покадровую адаптацию, хотя некоторые сцены снимаем близко к оригиналу. В этом конкретном примере доскональное слепое следование неуместно: есть разница в менталитете корейцев и россиян, в отношениях начальник-подчиненный, старший-младший, в поведении героев. У корейцев главный герой, прокурор, рыдает почти весь сериал. Наш зритель сложно бы отнесся к подобному поведению главного персонажа. Их героя мы воспринимаем, потому что это Корея и там так возможно. Нам это кажется их миром, сказкой. Мы же живем в России и хорошо знаем про то, как и что происходит у нас
», – поделился режиссер.
В центре сюжета – следователь СК Андрей Климов, который считает своей целью служение высшему идеалу – торжеству справедливости. Чётко зная законы и требуя их неукоснительного исполнения, он не идёт на уступки даже самым влиятельным и богатым людям города.
Уснув однажды у себя дома, герой просыпается в тюремной камере, обвиняемый в убийстве жены и дочери. Между последними воспоминаниями и этим днем прошло 4 месяца, которые полностью стёрты из его памяти. Единственные смутные воспоминания – о том, что он приступил к расследованию дела о гибели президента солидной компании и начал подозревать его брата-близнеца в убийстве. Связаны ли между собой обстоятельства расследуемого дела и смерть его близких? Герой по крупицам пытается восстановить события.
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