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Дмитрий Паламарчук расследует убийство собственной семьи

8 августа
2018 год

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8 августа 2018
Кинокомпания «Триикс Медиа» приступила к съёмкам адаптации корейской драмы «Подсудимый».

Лента, главную роль в которой исполнит Дмитрий Паламарчук, станет первым опытом работы в подобном формате для компании. К актерскому составу проекта также присоединились Пётр Рыков, Владимир Литвинов, Елена Вожакина и Антон Гуляев.

Дмитрий Паламарчук расследует убийство собственной семьи

Режиссерское кресло занял Максим Бриус. Продюсировать картину, сценарий которой адаптировал Игорь Бедных, будут Инесса Юрченко и Сергей Щеглов.

«Мы не делаем покадровую адаптацию, хотя некоторые сцены снимаем близко к оригиналу. В этом конкретном примере доскональное слепое следование неуместно: есть разница в менталитете корейцев и россиян, в отношениях начальник-подчиненный, старший-младший, в поведении героев. У корейцев главный герой, прокурор, рыдает почти весь сериал. Наш зритель сложно бы отнесся к подобному поведению главного персонажа. Их героя мы воспринимаем, потому что это Корея и там так возможно. Нам это кажется их миром, сказкой. Мы же живем в России и хорошо знаем про то, как и что происходит у нас», – поделился режиссер.

Дмитрий Паламарчук расследует убийство собственной семьи

В центре сюжета – следователь СК Андрей Климов, который считает своей целью служение высшему идеалу – торжеству справедливости. Чётко зная законы и требуя их неукоснительного исполнения, он не идёт на уступки даже самым влиятельным и богатым людям города.

Уснув однажды у себя дома, герой просыпается в тюремной камере, обвиняемый в убийстве жены и дочери. Между последними воспоминаниями и этим днем прошло 4 месяца, которые полностью стёрты из его памяти. Единственные смутные воспоминания – о том, что он приступил к расследованию дела о гибели президента солидной компании и начал подозревать его брата-близнеца в убийстве. Связаны ли между собой обстоятельства расследуемого дела и смерть его близких? Герой по крупицам пытается восстановить события.
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персоны
Игорь БедныхМаксим БриусЕлена ВожакинаАнтон ГуляевВладимир ЛитвиновДмитрий ПаламарчукПётр Рыков

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