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Александра Власова мечтает стать модельером и найти настоящую любовь

8 августа
2018 год

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8 августа 2018
В Минске стартовали съёмки сериала «Сильная слабая женщина», режиссерское кресло которого заняла Екатерина Двигубская.

«Я думаю, никто не может понимать женщину так хорошо, как женщина-режиссер. Мужчина, когда рассказывает про женщин, может быть объективен, но все равно он рассказывает снаружи. А когда про женщину рассказывает женщина, она видит гораздо субъективнее, точнее, острее чувствует», – считает она.

Александра Власова мечтает стать модельером и найти настоящую любовь

В мелодраме «Киностудии КИТ» по заказу телеканала «Россия» главную роль исполнит Александра Власова.

«У меня очень необычно-интересная роль! Потому что сыграть просто семнадцатилетнюю девушку – это одно, свою ровесницу – это другое, а сыграть девочку с семнадцати до сорока лет, уже женщину, – это, конечно, сильно. По-актерски я немного волнуюсь, переживаю. У меня были разные роли, но такого масштаба, конечно, не было и это – такая проверка на прочность», – поделилась актриса.

В съемках ленты также примут участие Дмитрий Власкин, Сергей Перегудов, Александр Константинов, Ольга Кабо и Владимир Гостюхин.

Александра Власова мечтает стать модельером и найти настоящую любовь

Действие серила развернется весной 1989 года в провинциальном Казимове. Нина Голубева заканчивает школу с медалью, обшивает всех подружек и грезит стать модельером. Первая серьёзная влюблённость оборачивается для неё беременностью и одиночеством. Нина переезжает в неприветливую Москву, как раз в начале «лихих 90-ых»: некогда наивная и романтичная, теперь девушка полагается только на себя. В её жизни будет и признание, и успех, но к счастью и настоящей любви предстоит идти трудной дорогой.
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персоны
Дмитрий ВласкинАлександра ВласоваВладимир ГостюхинЕкатерина ДвигубскаяОльга КабоАлександр КонстантиновСергей Перегудов

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