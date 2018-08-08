Netflix выпустит финальный сезон «Карточного домика» 2 ноября

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Новости кино Павел Степанов покинул пост главы «Централ Партнершип» По информации источников, ему предложат должность заместителя министра культуры.

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Новости кино Сэмюэл Л. Джексон и Коби Смолдерс присоединились к касту нового «Человека-паука» Премьера ленты запланирована на 5 июля 2019 года.

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