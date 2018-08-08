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Netflix выпустит финальный сезон «Карточного домика» 2 ноября

8 августа
2018 год

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8 августа 2018
Премьера финального сезона политической драмы «Карточный домик» состоится 2 ноября. Об этом сообщается на официальной странице стримингового сервиса Netflix.

Шестой сезон будет состоять всего из восьми эпизодов, а не 13 как обычно. В центре сюжета на этот раз окажется героиня Робин Райт – Клер Андервуд. В новых сериях также появятся персонажи Майкла Келли, Дерека Сесила, Джейн Аткинсон, Патриции Кларксон и Бориса МакГайвера. Также сообщалось, что к актерскому составу присоединились Дайан Лэйн и Грег Киннер.

Netflix выпустит финальный сезон «Карточного домика» 2 ноября
фото: Netflix

В октябре 2017 года съемки ленты были приостановлены из-за скандала с Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах. В последствии MRC и Netflix расторгли контракт с актёром и в феврале возобновили работу над заключительным сезоном сериала.

По сюжету драмы безжалостный и хитроумный конгрессмен Фрэнсис Андервуд и его супруга Клер ни перед чем не остановятся, чтобы пробиться на самый верх. Эта острая политическая драма открывает перед зрителями мир большой политики – мир, в котором правят алчность, секс и коррупция.
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персоны
Джейн АткинсонМайкл Келли (V)Грег КиннерПатриция КларксонДайан ЛэйнБорис МакГайверРобин Райт

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