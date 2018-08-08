Netflix выпустит финальный сезон «Карточного домика» 2 ноября

В октябре 2017 года съемки ленты были приостановлены из-за скандала с Кевином Спейси, которого обвинили в домогательствах. В последствии MRC и Netflix расторгли контракт с актёром и в феврале возобновили работу над заключительным сезоном сериала.
По сюжету драмы безжалостный и хитроумный конгрессмен Фрэнсис Андервуд и его супруга Клер ни перед чем не остановятся, чтобы пробиться на самый верх. Эта острая политическая драма открывает перед зрителями мир большой политики – мир, в котором правят алчность, секс и коррупция.
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