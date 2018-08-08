Павел Степанов покинул пост главы «Централ Партнершип». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга «Газпром-медиа», в состав которого входит кинокомпания.
фото: Алексей Смышляев / Интерпресс / ТАСС
«Павел Степанов уже покинул компанию «Централ Партнершип». О новом назначении будет объявлено позже», – сообщает агентство.
При этом источники «Интерфакса» сообщают, что Степанов переходит на руководящий пост в министерство культуры РФ. РБК также отмечает, что ему предложат должность заместителя главы ведомства: по данным издания, Степанов будет курировать департамент кинематографии.
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