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«Ужас 404» стал победителем конкурса Realist Web Fest

8 августа
2018 год

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8 августа 2018
Канадский сериал «Ужас 404», рассказывающий о неожиданных ситуациях из-за привычных мобильных приложений и сайтов, признан лучшим на Первом в России Международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest.

«Ужас 404» стал победителем конкурса Realist Web Fest

Победителями в номинации «Самый яркий персонаж веб-сериала» стали израильская и немецкая ленты «Парикмахерская Хани» и «За грехи наши». Веб-сериалы «Всемогущий» (Казахстан) и «Бар “На грудь”» (Россия) отмечены за лучшую новаторскую идею или прием.

Приз за лучший сценарий достался уругвайскому сериалу «Отель “Романов”», а лучшим режиссёром жюри признало Алекса Добренко за работу над картиной «На расстоянии».

«Ужас 404» стал победителем конкурса Realist Web Fest

Собственную награду совместно с представителями зарубежных веб-фестивалей вручил мультимедийный проект Digital Reporter – она присуждена ленте Арсения Гончукова «Район тьмы». Теперь сериал автоматически попадет в конкурс смотров Cinema Jove, Minnesota Webfest и Seriesland.

Российский проект «Дикий digital» и казахский «Всемогущий» удостоены приза Национального реестра интеллектуальной собственности n’RIS. Аргентинский сериал «Перуанец» стал обладателем отдельной награды от представителей онлайн-кинотеатров – Okko, ivi.ru, start.ru, Amediateka и Megogo. Кроме того, отдельным дипломом представители индустрии отметили израильскую ленту «Парикмахерская Хани».

«Ужас 404» стал победителем конкурса Realist Web Fest

Всего в конкурсную программу смотра вошло 30 веб-сериалов. Членами жюри стали режиссер веб-сериала «Жизнь на высоте» Люк Ив, директор Webfest Berlin Мередит Беркхолдер, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, телеведущая Татьяна Лазарева и другие. Награду в виде кинематографической тарелки, которую по традиции принято разбивать в первый съемочный день, разработала Елена Мач.

Церемония закрытия фестиваля, который стартовал в Нижнем Новгороде в прошлую субботу, состоялась 7 августа. Первый в России международный фестиваль веб-сериалов организован мультимедийным проектом The Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода.
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