«Ужас 404» стал победителем конкурса Realist Web Fest

Канадский сериал «Ужас 404
», рассказывающий о неожиданных ситуациях из-за привычных мобильных приложений и сайтов, признан лучшим на Первом в России Международном фестивале
веб-сериалов Realist Web Fest
.
Победителями в номинации «Самый яркий персонаж веб-сериала» стали израильская и немецкая ленты «Парикмахерская Хани
» и «За грехи наши
». Веб-сериалы «Всемогущий
» (Казахстан) и «Бар “На грудь”
» (Россия) отмечены за лучшую новаторскую идею или прием.
Приз за лучший сценарий достался уругвайскому сериалу «Отель “Романов”
», а лучшим режиссёром жюри признало Алекса Добренко
за работу над картиной «На расстоянии
».
Собственную награду совместно с представителями зарубежных веб-фестивалей вручил мультимедийный проект Digital Reporter
– она присуждена ленте Арсения Гончукова
«Район тьмы
». Теперь сериал автоматически попадет в конкурс смотров Cinema Jove, Minnesota Webfest
и Seriesland
.
Российский проект «Дикий digital
» и казахский «Всемогущий
» удостоены приза Национального реестра интеллектуальной собственности n’RIS. Аргентинский сериал «Перуанец
» стал обладателем отдельной награды от представителей онлайн-кинотеатров – Okko, ivi.ru, start.ru, Amediateka и Megogo. Кроме того, отдельным дипломом представители индустрии отметили израильскую ленту «Парикмахерская Хани».
Всего в конкурсную программу смотра вошло 30 веб-сериалов. Членами жюри стали режиссер веб-сериала «Жизнь на высоте
» Люк Ив
, директор Webfest Berlin Мередит Беркхолдер
, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов
, телеведущая Татьяна Лазарева
и другие. Награду в виде кинематографической тарелки, которую по традиции принято разбивать в первый съемочный день, разработала Елена Мач.
Церемония закрытия фестиваля, который стартовал в Нижнем Новгороде в прошлую субботу, состоялась 7 августа. Первый в России международный фестиваль веб-сериалов организован мультимедийным проектом The Digital Reporter при поддержке Министерства культуры Нижегородской области и департамента культуры Нижнего Новгорода.
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