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Киноакадемия США ввела новую номинацию на премию «Оскар»

9 августа
2018 год

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9 августа 2018
Киноакадемия США решила расширить список номинаций на премию «Оскар»: вводится отдельная категория «Лучший популярный фильм».

«Создается новая категория, посвященная достижениям в популярном кино», – сообщила академия в своем «Твиттере».

Киноакадемия США ввела новую номинацию на премию «Оскар»
фото: AP

Кроме того, стало известно об изменениях в организации церемонии награждения: «Мы планируем вести более доступную в мире трехчасовую трансляцию», – заявили в академии.

Более того, изменилась также дата проведения церемонии в этом году – она состоится 9 февраля.

Престижная американская кинопремия была создана в 1929 году и вручается за вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби».
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