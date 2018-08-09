Киноакадемия США ввела новую номинацию на премию «Оскар»

Киноакадемия США
решила расширить список номинаций на премию «Оскар
»: вводится отдельная категория «Лучший популярный фильм
».
«Создается новая категория, посвященная достижениям в популярном кино
», – сообщила академия в своем «Твиттере
».
фото: AP
Кроме того, стало известно об изменениях в организации церемонии награждения: «Мы планируем вести более доступную в мире трехчасовую трансляцию
», – заявили в академии.
Более того, изменилась также дата проведения церемонии в этом году – она состоится 9 февраля.
Престижная американская кинопремия была создана в 1929 году и вручается за вклад в создание фильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби».
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