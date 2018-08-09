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Эдди Редмэйн может сыграть серийного убийцу Чарльза Каллена

9 августа
2018 год

Новости кино >>
9 августа 2018
Датский режиссер Тобиас Линдхольм готовит англоязычный триллер «Добрый медбрат», главную роль в котором может исполнить Эдди Редмэйн. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, студии BRON и Lionsgate ведут переговоры с актером о роли серийного убийцы Чарльза Каллена. Кроме того, к актерскому составу ленты может присоединиться и Джессика Честейн, которой предлагают сыграть медсестру, участвовавшую в поимке преступника.

Эдди Редмэйн может сыграть серийного убийцу Чарльза Каллена
фото: Invision/AP/REX/Shutterstock

Сценарий ленты основывается на нон-фикшене Чарльза Гребера «Добрый медбрат: Правдивая история медицины, безумия и убийства». Над адаптацией текста работала Кристи Уилсон-Кернс.

По сюжету, любящий отец и заботливый муж, Каллен проработал медбратом 16 лет: за это время его жертвами стало порядка 300 человек. Полиция арестовала преступника в 2003 году при содействии медсестры, знакомой с ним.
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