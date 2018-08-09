Майкл Шин покинул каст «Бладшота»

Майкл Шин
из-за загруженного графика съемок был вынужден отказаться от роли в экранизации «Бладшота» (Bloodshot). Об этом сообщает Variety
.
По данным издания, заменить актера на съемочной площадке может Гай Пирс
. При этом, какого именно персонажа ему предстоит сыграть, остается загадкой.
фото: DANIEL MUNOZ/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK
Режиссером проекта в духе классических экранизаций 1980-х выступит Дейв Уилсон
. К актёрскому составу присоединились Вин Дизель
, Эйса Гонсалес, Алекс Эрнандес
и Сэм Хьюэн
.
Сценарий картины, съемки которой уже стартовали в Южной Африке, подготовил Эрик Хайссерер
.
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