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Павел Степанов назначен советником главы Минкультуры РФ по вопросам кинематографии

9 августа
2018 год

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9 августа 2018
Павел Степанов назначен советником главы Минкультуры РФ по вопросам кинематографии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Глава Министерства культуры Российской Федерации Владимир Мединский назначил генерального директора ООО «Централ Партнершип» Павла Степанова своим советником по вопросам кинематографии. Соответствующее распоряжение было подписано 8 августа 2018 года», – говорится в заявлении.

Павел Степанов назначен советником главы Минкультуры РФ по вопросам кинематографии
фото: mkrf.ru

7 августа стало известно, что Степанов покинул свой пост в «Централ Партнершип», который он занимал с 2014 года. Источники в киноиндустрии сообщали, что ему могут предложить стать заместителем главы Минкультуры.

Ранее Степанов занимал должность начальника Правового управления Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, после чего стал референтом Государственно-правового управления президента. Он также был первым заместителем генерального директора по корпоративному управлению Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) с июня 2010 по февраль 2014 года.
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