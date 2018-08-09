Александр Галибин снимает военную драму «Сестренка» на башкирском языке

Александр Галибин
приступил к съемкам военной драмы «Сестренка
», основанной на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома»
.
«Верю в то, что картина станет радостью каждого дома, куда войдет. Счастье ощущения детства, бескрайнего простора, открытия мира, той доброты, которая тебя окружает – впечатления, которые остаются на всю жизнь. Надеюсь, что зритель сможет увидеть в главном герое прежде всего себя
», – поделился Галибин.
По словам продюсера проекта Дмитрия Фикса
, «звучание башкирского языка, природа и красота этих мест (съемки проходят на живописном берегу реки Инзер) – важнейшие составляющие фильма
».
Сценарий подготовил Айдар Акманов
. Роли в картине получили Арслан Акчурин
, Марта Тимофеева
, Юсуф Рахметов, Ильгиза Гильманова, Сулпан Абдрахимова, Рауис Загитов
и Виталий Салий
. Премьера фильма состоится осенью 2019 года.
Действие ленты разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения Оксаны с ее названным братом Ямилем и другими деревенскими ребятами поначалу складываются непросто. Но день за днем дети вместе борются с трудностями военного времени, которые их объединяют.
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