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Александр Галибин снимает военную драму «Сестренка» на башкирском языке

9 августа
2018 год

Новости кино >>
9 августа 2018
Александр Галибин приступил к съемкам военной драмы «Сестренка», основанной на повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима «Радость нашего дома».

«Верю в то, что картина станет радостью каждого дома, куда войдет. Счастье ощущения детства, бескрайнего простора, открытия мира, той доброты, которая тебя окружает – впечатления, которые остаются на всю жизнь. Надеюсь, что зритель сможет увидеть в главном герое прежде всего себя», – поделился Галибин.

Александр Галибин снимает военную драму «Сестренка» на башкирском языке

По словам продюсера проекта Дмитрия Фикса, «звучание башкирского языка, природа и красота этих мест (съемки проходят на живописном берегу реки Инзер) – важнейшие составляющие фильма».

Сценарий подготовил Айдар Акманов. Роли в картине получили Арслан Акчурин, Марта Тимофеева, Юсуф Рахметов, Ильгиза Гильманова, Сулпан Абдрахимова, Рауис Загитов и Виталий Салий. Премьера фильма состоится осенью 2019 года.

Александр Галибин снимает военную драму «Сестренка» на башкирском языке


Действие ленты разворачивается в годы Великой Отечественной войны. Осиротевшая украинская девочка Оксана, найденная в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне. Отношения Оксаны с ее названным братом Ямилем и другими деревенскими ребятами поначалу складываются непросто. Но день за днем дети вместе борются с трудностями военного времени, которые их объединяют.
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персоны
Айдар АкмановАлександр ГалибинВиталий СалийМарта ТимофееваДмитрий Фикс
фильмы
Сестрёнка

обсуждение >>
№ 1
Светлана Ры.   9.08.2018 - 18:43
ну и кто его станет смотреть на башкирском языке, для кого? и на чьи деньги? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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