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Завершились съемки хоррора «Яга. Кошмар темного леса» Святослава Подгаевского

1 сентября
2018 год

Новости кино >>
1 сентября 2018
В Подмосковье подошли к концу съемки хоррора «Яга. Кошмар темного леса» от создателя лент «Невеста» и «Русалка. Озеро мертвых» Святослава Подгаевского.

В совместном проекте «Нон-Стоп Продакшн», QS Films и «Централ Партнершип» при поддержке Фонда кино сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Светлана Устинова и Игорь Хрипунов.

Завершились съемки хоррора «Яга. Кошмар темного леса» Святослава Подгаевского

По сюжету картины молодая семья переезжает в новую квартиру на окраине города и нанимает няню для своей новорожденной дочери. Войдя в доверие, женщина по ночам пугает младенца и старшего сына Егора, который пытается рассказать о странном поведении няни родителям, но те ему не верят. Для успокоения отец устанавливает камеры наблюдения, но ничего подозрительного на записях не обнаруживается.

Когда однажды Егор возвращается домой, он не находит ни няни, ни маленькой сестры. Тем временем родители пребывают в странном трансе и не даже помнят, что у них была дочь. Егор и его друзья отправляются на поиски и осознают, что няня, на самом деле, — древний славянский демон, которого в народе называли Ягой.

Премьера картины запланирована на вторую половину 2019 года.
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персоны
Святослав ПодгаевскийАлексей РозинМарьяна СпивакСветлана УстиноваИгорь Хрипунов
фильмы
НевестаОзеро мёртвых: Русалка

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