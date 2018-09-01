Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Хрусталь», «Довлатов» и «Айка» попали в программу Almaty Film Festival

1 сентября
2018 год

Новости кино >>
1 сентября 2018
С 15 по 19 сентября в Алматы пройдет первый Международный кинофестиваль Almaty Film Festival, жюри которого возглавит Сергей Бодров.

«…Мы хотим довести наше национальное кино до мирового уровня, и мы считаем, что Алматинский кинофестиваль покажет потенциал нашего города. Поэтому основной конкурс нашего кинофестиваля направлен на содействие сотрудничеству между киноиндустриями разных стран, которые смогут открыть для себя новые возможности для кинопроизводства, включая совместное производство», – отмечает президент фестиваля Акан Сатаев.

В основной конкурс фестиваля попало 10 картин, среди которых ленты «Рисуя жизнь» (Индия/США), «Хрусталь» (Белоруссия, /Германия/США/Россия), «Отчеты о Саре и Салиме» (Палестина, /Нидерланды/Германия/Мексика), «Вулкан» (Украина/Германия) и «Дышите нормально» (Исландия/Бельгия/Швеция).

«Хрусталь», «Довлатов» и «Айка» попали в программу Almaty Film Festival

Во внеконкурсной программе будет представлен 21 фильм в следующих секциях: «Культурное и природное наследие, туризм и спорт» (совместно с ЮНЕСКО), City in motion, «Семейное кино» и «Особый показ». В этих категориях зрителям представят картины «Довлатов», «Молодой Годар», «Король лев», «Сокровища Ермака», «Человек, место, время и снова человек» и другие.

Открывать кинофестиваль будет фильм Сергея Дворцевого «Айка», а закрывать – лента Акана Сатаева «Бизнесмены».

Подробнее ознакомиться с программой смотра и правилами участия можно на сайте.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей Бодров (ст.)Сергей Дворцевой
фильмы
АйкаДовлатовМолодой ГодарПозвоните МышкинуХрусталь

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Рябов
30 августа ушёл из жизни актёр Виктор Рябов.
Иосиф Кобзон
30 августа ушёл из жизни певец Иосиф Кобзон.
Валентин Манохин
29 августа скончался актёр, танцовщик Валентин Манохин.
Сергей Таланов
28 августа ушёл из жизни актёр Сергей Таланов.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Сергей Гармаш
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Иван Ожогин
Михаил Полосухин
Мурад Султаниязов
Витторио Гассман
Ивонн ДеКарло
Джэйма Мэйс
Сергей Приселков
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Лили Томлин
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Гоголь. Страшная месть
детектив, мистика, экранизация
Россия, 2018
Выжившие
драма, фильм ужасов
Франция, 2017
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Как женить холостяка
комедия, мелодрама
США, 2018
Нас не догонят
драма
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью