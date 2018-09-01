«Хрусталь», «Довлатов» и «Айка» попали в программу Almaty Film Festival

С 15 по 19 сентября в Алматы пройдет первый Международный кинофестиваль Almaty Film Festival
, жюри которого возглавит Сергей Бодров
.
«…Мы хотим довести наше национальное кино до мирового уровня, и мы считаем, что Алматинский кинофестиваль покажет потенциал нашего города. Поэтому основной конкурс нашего кинофестиваля направлен на содействие сотрудничеству между киноиндустриями разных стран, которые смогут открыть для себя новые возможности для кинопроизводства, включая совместное производство
», – отмечает
президент фестиваля Акан Сатаев
.
В основной конкурс фестиваля попало 10 картин, среди которых ленты «Рисуя жизнь
» (Индия/США), «Хрусталь
» (Белоруссия, /Германия/США/Россия), «Отчеты о Саре и Салиме
» (Палестина, /Нидерланды/Германия/Мексика), «Вулкан
» (Украина/Германия) и «Дышите нормально
» (Исландия/Бельгия/Швеция).
Во внеконкурсной программе будет представлен 21 фильм в следующих секциях: «Культурное и природное наследие, туризм и спорт» (совместно с ЮНЕСКО), City in motion, «Семейное кино» и «Особый показ». В этих категориях зрителям представят картины «Довлатов
», «Молодой Годар
», «Король лев
», «Сокровища Ермака
», «Человек, место, время и снова человек
» и другие.
Открывать кинофестиваль будет фильм Сергея Дворцевого
«Айка
», а закрывать – лента Акана Сатаева «Бизнесмены
».
Подробнее ознакомиться с программой смотра и правилами участия можно на сайте
.
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