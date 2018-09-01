Роберт Земекис снимет фильм о первом короле Гавайев

Сценарий проекта готовит Рэндолл Уоллес, который вместе с Земекисом и Джонсоном также займётся продюсированием. Отмечается, что актер более двадцати лет хотел поучаствовать в создании фильма о легендарном правителе.
Камеамеа стал первым королем Гавайев. С помощью европейских союзников ему удалось в XVIII веке объединить воющие острова. Правитель, который получил прозвище «Тихоокеанский Наполеон», унифицировал законодательство королевства, создал налоговую систему и наладил торговые отношения с Европой и США, а также предвосхитил будущую конституцию.
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