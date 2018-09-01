Universal выпустит киноадаптацию «Кошек» 20 декабря 2019 года

Премьера экранизации знаменитого мюзикла «Кошки
» состоится 20 декабря 2019 года
. Об этом сообщает издание Variety
.
В ленте производства Universal Pictures совместно с Working Title роли исполняют Тейлор Свифт
, Иэн МакКеллен
, Дженнифер Хадсон
и Джеймс Корден
.
фото: AP Photo/Richard Drew
Режиссером проекта, сценарий которого адаптирован Ли Холл
, выступает Том Хупер
.
Премьера мюзикла Эндрю Ллойда
, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом», состоялась в Лондоне в 1981 году.
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