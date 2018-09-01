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Universal выпустит киноадаптацию «Кошек» 20 декабря 2019 года

1 сентября
2018 год

Новости кино >>
1 сентября 2018
Премьера экранизации знаменитого мюзикла «Кошки» состоится 20 декабря 2019 года. Об этом сообщает издание Variety.

В ленте производства Universal Pictures совместно с Working Title роли исполняют Тейлор Свифт, Иэн МакКеллен, Дженнифер Хадсон и Джеймс Корден.

Universal выпустит киноадаптацию «Кошек» 20 декабря 2019 года
фото: AP Photo/Richard Drew

Режиссером проекта, сценарий которого адаптирован Ли Холл, выступает Том Хупер.

Премьера мюзикла Эндрю Ллойда, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом», состоялась в Лондоне в 1981 году.
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