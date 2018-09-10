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Netflix приобрел права на показ российского сериала «Хождение по мукам»

10 сентября
2018 год

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10 сентября 2018
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на трансляцию сериала НТВ «Хождение по мукам».

«Конечно, репутационно не только для НТВ, но и для всего российского телевизионного рынка в целом важен тот факт, что Netflix впервые приобрёл именно экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью», – цитирует пресс-служба НТВ генерального продюсера канала и продюсера сериала Тимура Вайнштейна.

Netflix приобрел права на показ российского сериала «Хождение по мукам»

В ленте Константина Худякова роли исполнили Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Антон Шагин, Павел Трубинер, Леонид Бичевин, Евгений Стычкин, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова и Александр Яценко.

Премьера 12-серийной экранизации романа-эпопеи Алексея Толстого состоялась на НТВ в ноябре прошлого года в дни столетия Великой Октябрьской революции. А международная премьера сериала прошла накануне в Каннах на ежегодной международной выставке MIPCOM. Ранее права на показ ленты уже приобрел греческий телеканал ERT3.

Netflix приобрел права на показ российского сериала «Хождение по мукам»

Сериал рассказывает о переломных для России событиях 1914–1919 годов. Даша Булавина приезжает учиться на юридических курсах из родной Самары в Петербург. Живёт она вместе со старшей сестрой Катей и её мужем, адвокатом Николаем Смоковниковым. Даша с головой уходит в жизнь творческой богемы Северной столицы и очаровывается молодым поэтом Алексеем Бессоновым. Но однажды вечером семейный уклад рушится: оказывается, Бессонов украл сердце её замужней сестры. После открывшейся измены супруги разъезжаются, а Даша знакомится с инженером Балтийского завода Иваном Телегиным.
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персоны
Леонид БичевинТимур ВайнштейнАндрей МерзликинЮлия СнигирьЕвгений СтычкинПавел ТрубинерСветлана ХодченковаКонстантин ХудяковАнна ЧиповскаяАнтон ШагинАлександр Яценко
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