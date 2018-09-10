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«Москино» готовит ретроспективу Татьяны Дорониной к 85-летию актрисы

10 сентября
2018 год

Новости кино >>
10 сентября 2018
К 85-летию актрисы Татьяны Дорониной сеть кинотеатров «Москино» представит ретроспективу фильмов с ее участием. Порядка 30 бесплатных показов пройдут с 12 по 15 сентября.

«Татьяна Доронина — олицетворение подлинно русской женственности, а в ее манере говорить, улыбаться, во всем ее облике чувствуются искренняя доброта и трепетность. В первую очередь она, конечно, театральная актриса, много лет игравшая в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге, а затем во МХАТе и в Театре имени Маяковского в Москве. Ее фильмография недотягивает до двух десятков картин. Тем не менее именно кинороли принесли Дорониной всенародную славу. Мы покажем все фильмы, где Татьяна Доронина завораживает, иногда даже и недолгим появлением на экране», — рассказали в пресс-службе сети.

«Москино» готовит ретроспективу Татьяны Дорониной к 85-летию актрисы

В программу ретроспективы попали ленты «Старшая сестра» и «Валентин и Валентина»
Георгия Натансона, «Три тополя на Плющихе» Татьяны Лиозновой, «Непридуманная история» Владимира Герасимова, «Мачеха» Олега Бондарева, «Чудный характер» Константина Воинова и другие. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. В 1957 году, после дебюта в кино и на сцене театра, актриса окончила Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени Максима Горького в Москве. В 1981 году получила звание народной артистки СССР. С 1987 года — художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького.
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персоны
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фильмы
Валентин и ВалентинаМачехаНепридуманная историяПервый эшелонСтаршая сестраТри тополя на ПлющихеЧудный характер

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