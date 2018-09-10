«Москино» готовит ретроспективу Татьяны Дорониной к 85-летию актрисы

К 85-летию актрисы Татьяны Дорониной
сеть кинотеатров «Москино
» представит ретроспективу фильмов с ее участием. Порядка 30 бесплатных показов пройдут с 12 по 15 сентября
.
«Татьяна Доронина — олицетворение подлинно русской женственности, а в ее манере говорить, улыбаться, во всем ее облике чувствуются искренняя доброта и трепетность. В первую очередь она, конечно, театральная актриса, много лет игравшая в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге, а затем во МХАТе и в Театре имени Маяковского в Москве. Ее фильмография недотягивает до двух десятков картин. Тем не менее именно кинороли принесли Дорониной всенародную славу. Мы покажем все фильмы, где Татьяна Доронина завораживает, иногда даже и недолгим появлением на экране
», — рассказали в пресс-службе сети.
В программу ретроспективы попали ленты «Старшая сестра
» и «Валентин и Валентина
»
Георгия Натансона
, «Три тополя на Плющихе
» Татьяны Лиозновой
, «Непридуманная история
» Владимира Герасимова
, «Мачеха
» Олега Бондарева
, «Чудный характер
» Константина Воинова
и другие. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке
.
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер Татьяна Доронина родилась в 1933 году в Ленинграде. В 1957 году, после дебюта в кино и на сцене театра, актриса окончила Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ имени Максима Горького в Москве. В 1981 году получила звание народной артистки СССР. С 1987 года — художественный руководитель МХАТ имени Максима Горького.
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