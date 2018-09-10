Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

СТС работает над продолжениями «Кухни», «Отеля Элеона» и «Даёшь молодёжь!»

10 сентября
2018 год

Новости кино >>
10 сентября 2018
Медиахолдинг «СТС Медиа» приступил к работе над продолжениями популярных проектов «Кухня», «Отель Элеон» и «Даёшь молодёжь».

«Это большая ответственность перед миллионами поклонников — давать новую жизнь успешным брендам, которые были созданы настоящими профессионалами. Надеюсь, мы сможем не просто сохранить аудиторию этих проектов, но и завоевать новую», — заявил основатель кинокомпании Art Pictures Vision, который также выступит одним из продюсеров новых проектов, Фёдор Бондарчук.

СТС работает над продолжениями «Кухни», «Отеля Элеона» и «Даёшь молодёжь!»
фото: СТС

Пока авторы работают над сценариями будущих проектов, в Москве полным ходом идут съёмки скетчкома «СеняФедя». По сюжету нового спин-оффа «Кухни» два закадычных друга-повара увольняются из ресторана и открывают собственное дело. Купив уличный фудтрак, Сеня и Федя вступают в гастрономическую войну за голодных пешеходов.

«В детстве, когда заканчивался любимый фильм или сериал, было жутко обидно прощаться с персонажами, которые успели стать друзьями. И сейчас я очень рад, что вселенная «Кухни» расширяется и прирастает новыми историями, одну из которых поклонники франшизы увидят уже этой осенью», - рассказал актер Сергей Лавыгин.

Премьеры обновлённых историй состоятся как на канале СТС, так и на СТС Love.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Фёдор БондарчукСергей Лавыгин
фильмы
Кухня (все сезоны)Отель Элеон (все сезоны)СеняФедя

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Берт Рейнольдс
6 сентября ушёл из жизни актёр Берт Рейнольдс.
Николай Черныш
6 сентября ушёл из жизни актёр Николай Черныш.
Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.

День рождения >>

Максим Виторган
Виктор Евграфов
Игорь Костолевский
Юлия Маврина
Люсьена Овчинникова
Алексей Панин
Валентина Пугачёва (II)
Людмила Шевель
Галина Щепетнова
Эми Ирвинг
Джейк Максуорти
Эдмон О'Брайэн
Дон Уилсон
Колин Фёрт
Райан Филлипп
Джонатон Шех
все родившиеся 10 сентября >>

Афиша кино >>

Девица
вестерн, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
Счастья! Здоровья!
комедия
Россия, 2018
Багровая мята
боевик, драма, триллер
США, 2018
Белль и Себастьян 3: Последняя глава
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2017
Бельканто
драма, триллер, экранизация
США, 2018
Большой кошачий побег
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Временные трудности
драма
Россия, 2017
Кусама. Бесконечные миры
биография
США, 2018
Мир принадлежит тебе
комедия, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2018
Хищник
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью