СТС работает над продолжениями «Кухни», «Отеля Элеона» и «Даёшь молодёжь!»

«Это большая ответственность перед миллионами поклонников — давать новую жизнь успешным брендам, которые были созданы настоящими профессионалами. Надеюсь, мы сможем не просто сохранить аудиторию этих проектов, но и завоевать новую», — заявил основатель кинокомпании Art Pictures Vision, который также выступит одним из продюсеров новых проектов, Фёдор Бондарчук.
фото: СТС
Пока авторы работают над сценариями будущих проектов, в Москве полным ходом идут съёмки скетчкома «СеняФедя». По сюжету нового спин-оффа «Кухни» два закадычных друга-повара увольняются из ресторана и открывают собственное дело. Купив уличный фудтрак, Сеня и Федя вступают в гастрономическую войну за голодных пешеходов.
«В детстве, когда заканчивался любимый фильм или сериал, было жутко обидно прощаться с персонажами, которые успели стать друзьями. И сейчас я очень рад, что вселенная «Кухни» расширяется и прирастает новыми историями, одну из которых поклонники франшизы увидят уже этой осенью», - рассказал актер Сергей Лавыгин.
Премьеры обновлённых историй состоятся как на канале СТС, так и на СТС Love.
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