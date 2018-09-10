«Собибор» Константина Хабенского выдвинут от России на «Оскар»

Военная драма Константина Хабенского
«Собибор
» выдвинута от России на премию «Оскар
» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке
». Об этом сообщает ТАСС
.
По словам продюсера Александра Роднянского
, Российский оскаровский комитет выбрал картину большинством голосов.
Главную роль в ленте исполнил сам Хабенский, также в ней сыграли Кристофер Ламберт
, Фелисе Янкелль
, Дайнюс Казлаускас
, Сергей Годин
, Роман Агеев
, Гела Месхи
, Михалина Ольшанска
и Мария Кожевникова
.
Художественный фильм «Собибор» основан на реальной истории сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное в нацистском лагере смерти.
Премьера ленты на российских экранах состоялась в мае 2018 года.
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