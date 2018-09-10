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«Собибор» Константина Хабенского выдвинут от России на «Оскар»

10 сентября
2018 год

Новости кино >>
10 сентября 2018
Военная драма Константина Хабенского «Собибор» выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС.

По словам продюсера Александра Роднянского, Российский оскаровский комитет выбрал картину большинством голосов.

«Собибор» Константина Хабенского выдвинут от России на «Оскар»


Главную роль в ленте исполнил сам Хабенский, также в ней сыграли Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Сергей Годин, Роман Агеев, Гела Месхи, Михалина Ольшанска и Мария Кожевникова.

Художественный фильм «Собибор» основан на реальной истории сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 года заключённые лагеря во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским поднимают восстание — единственное успешное в нацистском лагере смерти.

Премьера ленты на российских экранах состоялась в мае 2018 года.
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Роман АгеевСергей ГодинДайнюс КазлаускасМария КожевниковаКристофер ЛамбертГела МесхиМихалина ОльшанскаАлександр РоднянскийКонстантин ХабенскийФелисе Янкелль
фильмы
Собибор

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