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Казанский международный фестиваль мусульманского кино назвал победителей

11 сентября
2018 год

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11 сентября 2018
В Казани состоялась церемония закрытия XIV-го международного фестиваля мусульманского кино, проходившего с 4 по 10 сентября. Главный приз международное жюри под председательством Майи-Гозель Аймедовой присудило картине казахского режиссёра Адильхана Ержанова «Ласковое безразличие мира».

«Ласковое безразличие мира»

Награду «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма» разделили Саттар Шамани Голь c картиной «Гольнеза» (Иран) и режиссёры ленты «Мулла», Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров. «Мулла» также отмечен призом Президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве». А за работу над лентой «Гольнеза» награды был удостоен еще и оператор Мухаммад Факури. Приз за лучший сценарий вручён Мурату Дюзгуноглу за турецкий фильм «Халеф».

Лучшими актрисами названы Лилия ВолковаНе чужие», Россия) и Юан Ли («Сумерки», Китай), а актёрами – Куандык Дюсенбаев («Ласковое безразличие мира», Казахстан) и Махмуд Хэмид («Ксерокопия», Египет).

Победителем среди полнометражных документальных фильмов стал «Бирманский учебник истории» Петра Лома, лучшим короткометражным документальным назван «О чем грустит наш дом» Кирстен Гайнет. Награды за лучшие игровые короткометражки достались лентам «Олива Саада» Ахмада Заери и «Бисмилла» Алессандро Гранде. В номинации «Россия молодая» выиграл фильм Хавы Мухиевой «Дерево».

В национальном конкурсе фестиваля победила картина Галины Долматовской «Чистополь. Из жизни малого города». Приз за лучший документальный фильм этого конкурса получила трёхминутная работа художника Alesha «Зачем я это делаю», а лучшим короткометражным национальным фильмом стал «Рабочий момент» Влады Васильевой. Анимационная работа Елены Ермолиной «Гульназек – победитель дивов» признана лучшим национальным фильмом для детей. Она также получила диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Приз Гильдии достался шри-ланкийскому полнометражному фильму «Мопед».

Специального упоминания жюри удостоен последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие». Приз Мэра Казани получил фильм национального конкурса «Коран: от ниспослания до Казанского издания», приз зрительских симпатий достался картине Нурании Замалеевой «Сироты».

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года под патронажем Президента Республики Татарстан. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, администрация города Казани, Совет муфтиев России. В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора.
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персоны
Майя (Мая-Гозель) АймедоваЛилия ВолковаВера ГлаголеваГалина ДолматовскаяАдильхан Ержанов
фильмы
Ласковое безразличие мира

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