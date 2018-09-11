Казанский международный фестиваль мусульманского кино назвал победителей

В Казани состоялась церемония закрытия XIV-го международного фестиваля мусульманского кино, проходившего с 4 по 10 сентября
. Главный приз международное жюри под председательством Майи-Гозель Аймедовой
присудило картине казахского режиссёра Адильхана Ержанова
«Ласковое безразличие мира
».
Награду «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма» разделили Саттар Шамани Голь
c картиной «Гольнеза» (Иран) и режиссёры ленты «Мулла», Рамиль Фазлиев
и Амир Галиаскаров
. «Мулла»
также отмечен призом Президента Республики Татарстан «За гуманизм в киноискусстве». А за работу над лентой «Гольнеза»
награды был удостоен еще и оператор Мухаммад Факури
. Приз за лучший сценарий вручён Мурату Дюзгуноглу
за турецкий фильм «Халеф»
.
Лучшими актрисами названы Лилия Волкова
(«Не чужие
», Россия) и Юан Ли
(«Сумерки», Китай), а актёрами – Куандык Дюсенбаев
(«Ласковое безразличие мира», Казахстан) и Махмуд Хэмид
(«Ксерокопия», Египет).
Победителем среди полнометражных документальных фильмов стал «Бирманский учебник истории» Петра Лома
, лучшим короткометражным документальным назван «О чем грустит наш дом» Кирстен Гайнет
. Награды за лучшие игровые короткометражки достались лентам «Олива Саада» Ахмада Заери
и «Бисмилла» Алессандро Гранде
. В номинации «Россия молодая» выиграл фильм Хавы Мухиевой «Дерево»
.
В национальном конкурсе фестиваля победила картина Галины Долматовской «Чистополь. Из жизни малого города»
. Приз за лучший документальный фильм этого конкурса получила трёхминутная работа художника Alesha «Зачем я это делаю»
, а лучшим короткометражным национальным фильмом стал «Рабочий момент» Влады Васильевой
. Анимационная работа Елены Ермолиной «Гульназек – победитель дивов»
признана лучшим национальным фильмом для детей. Она также получила диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России. Приз Гильдии достался шри-ланкийскому полнометражному фильму «Мопед»
.
Специального упоминания жюри удостоен последний фильм Веры Глаголевой «Не чужие»
. Приз Мэра Казани получил фильм национального конкурса «Коран: от ниспослания до Казанского издания»
, приз зрительских симпатий достался картине Нурании Замалеевой «Сироты»
.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года под патронажем Президента Республики Татарстан. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, администрация города Казани, Совет муфтиев России. В программу фестиваля отбираются лучшие фильмы отечественного и мирового кинематографа, призывающие к добру, миру и справедливости вне зависимости от вероисповедания автора.
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