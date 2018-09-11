Владимир Машков стал многодетным отцом

В Москве подошел к завершению первый блок съемок нового фильма режиссера «Духless» Романа Прыгунова «Миллиард», главную роль в котором играет Владимир Машков. Пока группа проекта не успела уехать на Лазурный берег, где предстоит снимать вторую половину картины, Кино-театр.ру отправился на съемочную площадку ленты, чтобы понять, ждать от «Миллиарда» русских «друзей Оушена» или семейную сагу.
фото: Съемки фильма "Миллиард"/Централ Партнершип
Главный герой будущей картины – Матвей Левин, влиятельный банкир, который делает все возможное, чтобы не делиться имуществом со своими незаконнорожденными детьми, коих немало. Когда Матвей теряет свое состояние, он понимает, что единственный способ вернуть деньги – это ограбить собственный банк в Монте-Карло, что довольно непросто, так как Левина ненавидят примерно все сотрудники этого банка. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу: вернуть доверие выросших без отца детей.
«Это семейная комедия. Тема семьи, конечно, здесь ключевая. А вот для того, чтобы понять, как у героя Машкова появились такие разные дети – нужно будет посмотреть кино», – говорят продюсеры, уточняя, что по стилистике фильм при этом ближе к «друзьям Оушена» и «Такси – правда, если в этих двух франшизах все же заменить героев-друзей на членов семьи.
фото: Съемки фильма "Миллиард"/Централ Партнершип
«Меня меньше всего интересуют референсы, – отвечает на вопросы с упоминанием любых других фильмов, кроме «Миллиарда», Владимир Машков. – Мы занимаемся жизнью человеческого духа, как бы громко это ни звучало. Мы ищем, что же это за люди, где их одиночество, любовь, понимание, вообще возможно ли взаимопонимание людей и что такое родня. Какие впечатления произведет жизнь этих людей на зрителей, я не знаю – насколько это будет смешно или страшно».
Семейная тема здесь, по словам актера, «бесспорно, главная». Правда, он не видит в этом ничего из ряда вон выходящего.
«Одиночество – большой дар, но его не каждый может принять, поэтом, конечно, хорошо бы, чтобы люди были поближе друг к другу, особенно по крови. Отцы и дети – это вечная история. Это всегда было то. Это тема, которая нас волнует, в которой мы ищем ответы о том, как строить взаимоотношения. Иногда ведь страшные вещи происходят, когда сосед оказывается ближе родственника. Мне кажется, это противоестественно», – озвучивает Машков мысли, кажется, совершенно противоположные его герою.
фото: Съемки фильма "Миллиард"/Централ Партнершип
Пока Владимир Машков дает интервью, его экранные «дети» отыгрывают дубль за дублем. Снимается небольшой кусок из сцены ограбления того самого банка, где детей, кажется, в самый нужный момент оставил нерадивый отец. Зато после съемки молодые актеры радостно выходят на улицу и приветствуют своего «отца». В числе актеров – Павел Чинарев, с которым Машков уже работал на сериале «Налет», Гела Месхи, Григорий Калинин и Федор Бавтриков. Последний играет, как намекают продюсеры, своего рода антагониста героя Машкова. Они же уверены, что после «Миллиарда» Бавтриков будет одним из самых популярных российских актеров – как Данила Козловский или Милош Бикович, которые в свое время тоже стали широко известны именно после работы у режиссера Романа Прыгунова.
фото: Съемки фильма "Миллиард"/Централ Партнершип
Прыгунов тут настоящая звезда площадки – с пиететом к нему относится даже Владимир Машков.
«Роман Львович – очень цельная натура, он не просто знает, что должно быть, он это чувствует. Иногда некоторые вещи в общении режиссера и актера необъяснимы. Их трудно сформулировать, не предназначен язык для формулирования очень тонких душевных процессов. А он даже эмоционально может задать правильный вектор. Он требователен к площадке, внимателен к кадру, к всему, что в нем происходит. Я доверяю его вниманию», – отмечает актер.
Идея фильма «Миллиард» появилась у продюсеров, сценарий написал Андрей Золотарев. Первым и единственным кандидатом на режиссерское кресло был именно Прыгунов.
фото: Съемки фильма "Миллиард"/Централ Партнершип
«У нас очень много Москвы, будет немало и Лазурного берега. Учитывая «Духless», мы понимали, что так, как Роман, эти локации не снимет никто другой, только он способен сделать картинку уникальной красоты. Еще Роман очень внимателен к деталям. Он пока кадр полностью не подготовит, то даже не делает первую репетицию. А после нее он снимает с двух-трех дублей. Это очень нравится актерам», – отмечают продюсеры.
После съемок в Москве группа отправится сначала в Санкт-Петербург, где будут снимать интерьеры банка, а затем в Марсель и Ниццу. Там съемки продлятся еще в течение месяца. Прокат фильма запланирован на весну 2019 года.
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