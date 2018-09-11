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Бразильское кино привезут в Москву и Санкт-Петербург

11 сентября
2018 год

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11 сентября 2018
Фестиваль бразильского кино пройдет в рамках проекта «Каро.Арт» с 25 по 30 сентября в Москве и с 3 по 7 октября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба смотра.

Бразильское кино привезут в Москву и Санкт-Петербург
фото: Каро.Арт

«Годы существования Фестиваля бразильского кино в России совпадают с десятилетием бурного развития бразильского кинопроизводства. Из ежегодно снимаемых более 150 полнометражных и сотен документальных картин мы отбираем лучшие, получившие широкий мировой резонанс», – отмечает куратор и продюсер фестиваля Фернанда Бульоес.

Открывать фестиваль будет жизнеутверждающая драма режиссера Мауро Лимы «Маэстро Жоао» о прославленном бразильском пианисте Жоао Карлосе Мартинсе, который на пике карьеры трагически потерял чувствительность рук из-за травмы, но не сдался, достигнув новых высот международного признания в качестве дирижера. Открытие состоится 25 сентября в 20.00 в московском киноцентре «Октябрь».

Помимо картины открытия в программу Фестиваля отобраны еще семь новинок бразильского кинопроката различных жанров. Российскому зрителю будут представлены драма с участием Венсана Касселя «Фильм моей жизни», являющаяся экранизацией романа «Отец с кинопленки» чилийского писателя Антонио Скармета, а также основанный на известном бразильском комиксе полицейский боевик «Вольфрам», представляющий собой сплав криминальных историй, разворачивающихся в обстановке уличного насилия города Сальвадор.

Бразильское кино привезут в Москву и Санкт-Петербург
фото: Кадр из фильма "Фильм моей жизни"/Каро.Арт

Любителей комедий заинтересуют фильмы «Покуда не забудусь», рассказывающий о том, как на старости лет отставной судья решает стать владельцем стрип-клуба, и «Ты серьезно, мам?», поднимающий вечную проблему отцов и детей, которая показана с противоположных сторон матери и дочери-подростка. Также в программе картина «Наверное, история любви», в которой герой столкнется с курьезными последствиями разрыва отношений с девушкой, которую помнят все, кроме него самого.

Традиционно программу Фестиваля дополняет документальная лента. В этом году зрители увидят фильм о знаменитой певице Марии Бетании – «Бразильский февраль». В процессе съемок фильма режиссер неожиданно стал свидетелем триумфальной победы школы самбы «Мангейра» на карнавале в Рио-де-Жанейро с программой, которую они готовили к 50-летию творчества певицы.

Фестиваль бразильского кино организован продюсерской компанией «Линяс Продусоес Културайс» (Linhas Produções Culturais) в партнерстве с Посольством Бразилии в России, пройдет в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» в Москве (25-30 сентября) и «КАРО 11 Охта» в Санкт-Петербурге (3-7 октября).
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Венсан Кассель

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Бразильское кино привезут в Москву и Санкт-Петербург фотографии
Бразильское кино привезут в Москву и Санкт-Петербург фотографии
Бразильское кино привезут в Москву и Санкт-Петербург фотографии
Бразильское кино привезут в Москву и Санкт-Петербург фотографии
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