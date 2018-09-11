Телепремьера фильма «Человек, который удивил всех» состоится до конца года

фото: Наталья Кудряшова на Венецианском кинофестивале/пресс-служба фильма "Человек, который удивил всех"
«С авторами этой картины мы давно сотрудничаем, и получаем от совместного творчества огромное удовольствие. Наташа и Лёша написали сценарий «Гоголя», а прямо сейчас они снимают для ТВ-3 киносериал «Колл-центр», который в следующем году обещает стать настоящей эфирной бомбой. Фильм «Человек, который удивил всех» невозможно представить в эфире никакого другого российского федерального канала – настолько смело и безальтернативно он сделан. Мы же сейчас как раз работаем над тем, чтобы ТВ-3 стал тем самым местом, где самые талантливые режиссёры, сценаристы и актёры смогли бы реализовывать свои самые сумасшедшие идеи», – цитирует пресс-служба канала генерального директора ТВ-3 Валерия Федоровича.
Фильм рассказывает о борьбе человека за жизнь, действие его происходит в сибирской глубинке. Егерь Егор – образцовый семьянин и уважаемый в своем посёлке человек. Они с женой Натальей ждут второго ребенка. Неожиданно Егор узнает, что неизлечимо болен, и что жить ему осталось два месяца. В борьбе с болезнью не помогают ни традиционная медицина, ни шаманское колдовство, и в конце концов Егор решается на отчаянный шаг – пытается полностью изменить свою личность, чтобы обмануть приближающуюся смерть, как это сделал легендарный селезень Жамба, герой древнего сибирского эпоса.
«Человек, который удивил всех» – это авторское кино, которое мы делали, как видели, без оглядки на аудиторию кинопроката или телевидения. Есть такое мнение, будто чтобы попасть на большой европейский фестиваль, нужно эксплуатировать какие-то определённые темы. На самом деле – ничего подобного. Мы точно знаем, что успех такого рода невозможно просчитать математически. Прежде всего должна получиться интересная история. Хочется думать, что аудиторию в Венеции привлекла именно рассказанная нами история», – отмечает режиссёр и автор сценария Наташа Меркулова.
фото: Съемочная группа фильма "Человек, который удивил всех"/пресс-служба картины
Картина создана в копродукции России, Эстонии и Франции. Продюсерами ленты с российской стороны стали Екатерина Филиппова («Пан Атлантик Студио») и Александр Роднянский («Нон-Стоп Продакшн»), Эстонию представила Катрин Кисса (Homeless Bob Production), Францию – Гийом де Сель (Arizona Production).
«ТВ-3 выпускает контент для думающего зрителя. Этот телеканал спасает ту часть аудитории, которая хочет смотреть отечественные фильмы и сериалы, способные конкурировать с западными. «Человек, который удивил всех» – это в первую очередь арт-продукт, но благодаря своей необычности и благодаря тому общественному интересу, который он вызывает, эта картина украсит эфирную сетку ТВ-3 – я в этом не сомневаюсь», – уверена продюсер Екатерина Филиппова.
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