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Стартовали съемки третьего сезона сериала «Екатерина»

11 сентября
2018 год

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11 сентября 2018
Компания Александра Акопова и Наталии Шнейдеровой Cosmos Studio приступила к съемкам третьего сезона сериала «Екатерина» с Мариной Александровой в заглавной роли. Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

Стартовали съемки третьего сезона сериала «Екатерина»
фото: Facebook Сosmos Studio


«События новой истории разворачиваются в период с 1774 по 1776 год. А это значит – все ваши любимые венценосные особы, «самозванцы» и «подлецы» получат больше экранного времени! Екатерина застряла в любовном многоугольнике с Потемкиным, Российской империей и... новым фаворитом. Княжна Тараканова, при поддержке европейских держав, заявляет о своем праве на престол, а Емельян Пугачев собирает целую армию на Урале. Бонусом: продолжение русско-турецкой войны, засуха, неурожай и опустошение государственной казны.
Екатерине снова предстоит выбрать, чьи интересы превыше всего – её собственные или государства», – сказано в описании проекта.

Режиссером, как и на сериале «Екатерина. Взлет» выступает Дмитрий Иосифов. В ролях – Павел Табаков, Владимир Яглыч, Михаил Горевой, Алина Томников и другие.
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Стартовали съемки третьего сезона сериала «Екатерина» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Екатерина» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Екатерина» фотографии
Стартовали съемки третьего сезона сериала «Екатерина» фотографии
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