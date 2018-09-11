Стартовали съемки третьего сезона сериала «Екатерина»

«События новой истории разворачиваются в период с 1774 по 1776 год. А это значит – все ваши любимые венценосные особы, «самозванцы» и «подлецы» получат больше экранного времени! Екатерина застряла в любовном многоугольнике с Потемкиным, Российской империей и... новым фаворитом. Княжна Тараканова, при поддержке европейских держав, заявляет о своем праве на престол, а Емельян Пугачев собирает целую армию на Урале. Бонусом: продолжение русско-турецкой войны, засуха, неурожай и опустошение государственной казны.
Екатерине снова предстоит выбрать, чьи интересы превыше всего – её собственные или государства», – сказано в описании проекта.
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