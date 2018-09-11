Телеканал «Супер» представил планы на новый сезон

Телеканал «Супер» начал новый сезон с премьеры сериала «Гранд
», главные роли в котором исполняют Александр Лыков
и Мила Сивацкая
. До телепремьеры часть сериала уже была выложена
на партнерском видеосервисе канала Start.ru.
По сюжету сериала, в отель Grand Lion, знакомый зрителям по «Отелю Элеон
», приезжает устраиваться на работу амбициозная провинциалка Ксюша (Сивацкая). В тот же день в отель прибывает и новый его владелец – эксцентричный Лев Глебович (Лыков), готовый установить новые порядки работы персонала с гостями.
«Гранд» – далеко не единственная премьера нового телесезона. Канал «Супер» в течение ближайшего года также планирует показать комедийный сериал «Фитнес
» про полноватую продавщицу Асю, которая случайно становится сотрудником элитного фитнес-центра. Мы подробно писали о сериале
со съемочной площадки. Еще одна комедия, о которой пока мало что известно, «Вампиры средней полосы
». Роли в ней исполняют Юрий Стоянов
, Артем Ткаченко
и другие актеры.
Кроме того в пакете премьер – комедия «ИП Пирогова
» с Еленой Подкаминской
в роли разведенной женщины, которая после расставания с мужем решает зарабатывать на своем хобби – выпечке тортов. Покажет канал и женскую историю совсем другого рода. Сериал «257 причин, чтобы жить
» расскажет жизнеутверждающую историю 30-летней Жени Ковровой, которая, поборов тяжелую болезнь, решает использовать второй шанс, чтобы осуществить все мечты и стать, наконец, счастливой. Главную роль сыграла Полина Максимова
, также в сериале снялись Анна Невская
, Сергей Годин
, Роман Маякин
и другие.
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