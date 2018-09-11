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Телеканал «Супер» представил планы на новый сезон

11 сентября
2018 год

Новости кино >>
11 сентября 2018
Телеканал «Супер» начал новый сезон с премьеры сериала «Гранд», главные роли в котором исполняют Александр Лыков и Мила Сивацкая. До телепремьеры часть сериала уже была выложена на партнерском видеосервисе канала Start.ru.

Телеканал «Супер» представил планы на новый сезон

По сюжету сериала, в отель Grand Lion, знакомый зрителям по «Отелю Элеон», приезжает устраиваться на работу амбициозная провинциалка Ксюша (Сивацкая). В тот же день в отель прибывает и новый его владелец – эксцентричный Лев Глебович (Лыков), готовый установить новые порядки работы персонала с гостями.

«Гранд» – далеко не единственная премьера нового телесезона. Канал «Супер» в течение ближайшего года также планирует показать комедийный сериал «Фитнес» про полноватую продавщицу Асю, которая случайно становится сотрудником элитного фитнес-центра. Мы подробно писали о сериале со съемочной площадки. Еще одна комедия, о которой пока мало что известно, «Вампиры средней полосы». Роли в ней исполняют Юрий Стоянов, Артем Ткаченко и другие актеры.

Кроме того в пакете премьер – комедия «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в роли разведенной женщины, которая после расставания с мужем решает зарабатывать на своем хобби – выпечке тортов. Покажет канал и женскую историю совсем другого рода. Сериал «257 причин, чтобы жить» расскажет жизнеутверждающую историю 30-летней Жени Ковровой, которая, поборов тяжелую болезнь, решает использовать второй шанс, чтобы осуществить все мечты и стать, наконец, счастливой. Главную роль сыграла Полина Максимова, также в сериале снялись Анна Невская, Сергей Годин, Роман Маякин и другие.
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