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Китай выступит финансовым партнером мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье»

12 сентября
2018 год

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12 сентября 2018
Китайский дистрибутор HY Media/CAYIE INTERNATIONALMEDIA GROUP LIMITED примет участие в финансировании мультфильма «Снежная Королева: Зазеркалье».

Соответствующее соглашение будет подписано 12 сентября между Российским экспортным центром, китайским партнером и анимационной компанией Wizart.

Китай выступит финансовым партнером мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье»

Партнерами проекта также станут компания по производству косметических средств и сервис по продаже электронных билетов. Эти бренды будут представлены в китайской версии мультфильма.

По сюжету новой ленты могущественный король Хагард чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а в вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

Лента выйдет на российские экраны 1 января 2019 года.
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Снежная королева: Зазеркалье

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