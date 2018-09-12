НТВ покажет финальные серии «Ментовских войн» 17 сентября

17 сентября на НТВ состоится премьера заключительных серий финального сезона «Ментовских войн».
«Главное изменение в том, что к финальному сезону сериал стал более политическим: если раньше оперативники боролись с «ментовской» коррупцией внутри системы, то сейчас расследования ушли в политику, и герои занимаются делами, связанными с правительством. За 11 сезонов зрители очень полюбили этот сериал и с нетерпением ждали каждую новую серию», – рассказал режиссёр картины Алан Дзоциев.
По сюжету главный герой Роман Шилов занимает пост начальника Управления уголовного розыска: это раньше он мог рассчитывать только на себя и верных друзей, а теперь в его подчинении начальники отделов – «уголовного», «разбойного», «отдела по борьбе с организованной преступностью». В финальных сериях Шилов наконец-то закончит бороться с «оборотнями в погонах», а помогут ему в этом преданные друзья и соратники, на которых всегда можно положиться.
Первый сезон «Ментовских войн» вышел на экраны 14 февраля 2005 года. История о сотрудниках «убойного» отдела уголовного розыска Санкт-Петербурга под руководством персонажа Александра Устюгова полюбилась зрителям и на протяжении многих лет не теряла популярности.
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