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Netflix покажет российские мультфильмы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг»

12 сентября
2018 год

Новости кино >>
12 сентября 2018
Мультсериалы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг» теперь смогут посмотреть подписчики Netflix в 190 странах мира. Компания «Цифровое Телевидение» и стриминговый сервис договорились о партнерстве.

Ранее права «Ми-ми-мишек» приобрело европейское подразделение группы HBО и медиакомпания Discovery Communications для показа в странах Ближнего Востока и Северной Африки. А картину «Лео и Тиг» будут транслировать для жителей Нидерландов.

Netflix покажет российские мультфильмы «Ми-ми-мишки» и «Лео и Тиг»

Сериал «Ми-ми-мишки» рассказывает о приключениях неутомимых озорников: бурого медвежонка Кеши, белого медвежонка по имени Тучка и их подружки Лисички. Иннокентий любит гаджеты и технику, Тучка — дитя природы, а Лисичка — прирожденная домохозяйка. Герои учат маленьких зрителей жить в гармонии с природой и при этом раскрывать и познавать мир вокруг.

Мультсериал «Лео и Тиг» – история о двух неразлучных друзьях. Леопардик Лео и тигрёнок Тиг ни дня не могут прожить без приключений. Неутомимые исследователи открывают для себя и зрителей удивительный мир Приморского края, его богатейшую природу, которая в глазах ребёнка приобретает магические способности. Попадая в увлекательные истории, Лео и Тиг учатся взаимовыручке, бережному отношению к природе, доброте и дружбе.
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