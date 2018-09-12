Новый проект «Союзмультфильма» «Переезд» будет посвящен Эдуарду Успенскому

«Союзмультфильм» посвятит новую анимационную ленту под названием «Переезд» Эдуарду Успенскому. Об этом заявила председатель правления студии Юлиана Слащева.
«У нас закончен новый, совсем короткий мультфильм, который называется «Переезд». Он рассказывает о переезде студии из старого здания на Новослободской, где студия сидела больше 50 лет, в новое здание на улице Академика Королева… Весь мультфильм посвящен памяти Успенского, весь он рассказывается от имени Чебурашки, крокодила Гены и Шапокляк… В самом начале мы говорим: памяти Эдуарда Успенского», — цитирует ее агентство «РИА Новости».
фото: GLOBAL LOOK PRESS
По словам Слащевой, все куклы-герои в новом проекте «сделаны в 3D». «Мы скоро презентуем этот мультфильм и вывесим это в интернете», — рассказала она.
Также Слащева отметила, что студия планирует продолжить создание мультфильмов по произведениям Успенского. «Мы успели урегулировать с ним все вопросы, с его семьей и юристами, сейчас мы находимся в контакте. У нас даже были мысли, еще при жизни его, о том, чтобы экранизировать несколько его неэкранизированных книг», — добавила представитель «Союзмультфильма».
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