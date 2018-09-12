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В России снимают мультфильм о древних славянах в жанре киберпанк

12 сентября
2018 год

Новости кино >>
12 сентября 2018
Кино-театр.ру представляет первый трейлер полнометражного анимационного проекта «Киберслав» Evil Pirate Studio, которая ранее занималась производством музыкальных клипов и короткометражек. Действие ленты развернется в Древней Руси, где фольклорные персонажи будут сосуществовать с плазменным оружием и киборгами.


«Киберслав» - это классический эпос с главным героем богатырём, который отправляется в путешествие, полное приключений и опасностей. На пути он встретит знакомых всем с детства героев русского фольклора, представленных в радикально новом прочтении. Кто-то из них будет мешать, а кто-то и помогать в стремлении героя остановить масштабную, кровопролитную войну людского рода и нечисти. Также вместе с богатырем зрителю предстоит выяснить, откуда на Руси XII века появились кажущиеся даже нам фантастикой технологии.

Авторы картины планируют создать не детский мультфильм, а серьёзное подростковое кино с рейтингом 12+. Их задумку уже оценили в сети: за 2 дня трейлер «Киберслава» набрал на YouTube почти 400 тысяч просмотров, 20 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев, большинство из которых одобрительные. «Мы хотим сделать именно такой фильм, на который сами с удовольствием пошли бы, - говорят создатели, - И, судя по реакции интернет-общественности, мы не одиноки в своем представлении об интересном анимационном кино».

О сроках выхода ленты в прокат пока не сообщается.
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В России снимают мультфильм о древних славянах в жанре киберпанк фотографии
В России снимают мультфильм о древних славянах в жанре киберпанк фотографии
В России снимают мультфильм о древних славянах в жанре киберпанк фотографии
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