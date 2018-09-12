В России снимают мультфильм о древних славянах в жанре киберпанк

Кино-театр.ру представляет первый трейлер полнометражного анимационного проектаEvil Pirate Studio, которая ранее занималась производством музыкальных клипов и короткометражек. Действие ленты развернется в Древней Руси, где фольклорные персонажи будут сосуществовать с плазменным оружием и киборгами.«Киберслав» - это классический эпос с главным героем богатырём, который отправляется в путешествие, полное приключений и опасностей. На пути он встретит знакомых всем с детства героев русского фольклора, представленных в радикально новом прочтении. Кто-то из них будет мешать, а кто-то и помогать в стремлении героя остановить масштабную, кровопролитную войну людского рода и нечисти. Также вместе с богатырем зрителю предстоит выяснить, откуда на Руси XII века появились кажущиеся даже нам фантастикой технологии.Авторы картины планируют создать не детский мультфильм, а серьёзное подростковое кино с рейтингом 12+. Их задумку уже оценили в сети: за 2 дня трейлер «Киберслава» набрал на YouTube почти 400 тысяч просмотров, 20 тысяч лайков и более 2 тысяч комментариев, большинство из которых одобрительные. «, - говорят создатели, -».О сроках выхода ленты в прокат пока не сообщается.