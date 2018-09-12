Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовали съемки второго сезона «Психологинь»

12 сентября
2018 год

Новости кино >>
12 сентября 2018
Телеканал СТС и кинокомпания «Арт Пикчерс Вижн» приступили к съёмкам продолжения драмеди «Психологини» о трех подругах в исполнении Анастасии Паниной, Анны Старшенбаум и Софьи Каштановой.

Стартовали съемки второго сезона «Психологинь»
фото: СТС

В новых сериях девушки продолжают изучать собственных «тараканов» и искать мужчин своей мечты. Так, героиня Паниной влюбляется в собственного босса – директора психологического центра Михаила Слуцкого в исполнении Кирилла Кяро.

«Я уже снимался в роли психолога, также играл психиатра, а теперь захотел попробовать сыграть человека этой же профессии, но в другом жанре, например, в жанре драмеди. Несмотря на то, что я никогда не был на приёме психолога, мне нравится читать специальную литературу и слушать лекции Михаила Лабковского и Юлии Гиппенрайтер», - рассказал актер.

Матвей Зубалевич сыграет в новых эпизодах сексуального спортсмена Матвея Ерохина, который станет любовной мишенью легкомысленной героини Старшенбаум: «Я в принципе всегда дружил со спортом и даже занимался восточными единоборствами много лет. При этом я уже играл спортсменов — и хоккеистов, и боксёров, и тхэквондистов. А теперь у меня бои без правил, что сейчас, кстати, очень популярно»,- поделился он.

Стартовали съемки второго сезона «Психологинь»
фото: СТС

Персонаж Каштановой во втором сезоне устраивает ремонт в квартире и на время переезжает к родителям в деревню.

В ленте Романа Фокина также сыграют Егор Корешков, Роман Маякин и Александр Константинов. Сценарий картины подготовили Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков и Константин Маньковский.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Матвей ЗубалевичСофья КаштановаАлександр КонстантиновЕгор КорешковКирилл КяроРоман МаякинАнастасия ПанинаАнна СтаршенбаумРоман Фокин

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Берт Рейнольдс
6 сентября ушёл из жизни актёр Берт Рейнольдс.
Николай Черныш
6 сентября ушёл из жизни актёр Николай Черныш.
Геннадий Мелёхин
4 сентября скончался актёр Геннадий Мелёхин.

День рождения >>

Николай Денисов
Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Сергей Колос
Светлана Коркошко
Юлия Рудина
Елена Серопова
Наталья Щукина
Джанна Мария Канале
Бенджамин МакКензи
Франсуа Мартуре
Вернер Тёльке
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
Морис Шевалье
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Девица
вестерн, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
Счастья! Здоровья!
комедия
Россия, 2018
Багровая мята
боевик, драма, триллер
США, 2018
Белль и Себастьян 3: Последняя глава
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2017
Бельканто
драма, триллер, экранизация
США, 2018
Большой кошачий побег
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Временные трудности
драма
Россия, 2017
Кусама. Бесконечные миры
биография
США, 2018
Мир принадлежит тебе
комедия, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2018
Хищник
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Великий уравнитель 2
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Я – препод
драма, комедия
Индия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью