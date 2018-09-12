Стартовали съемки второго сезона «Психологинь»

В новых сериях девушки продолжают изучать собственных «тараканов» и искать мужчин своей мечты. Так, героиня Паниной влюбляется в собственного босса – директора психологического центра Михаила Слуцкого в исполнении Кирилла Кяро.
«Я уже снимался в роли психолога, также играл психиатра, а теперь захотел попробовать сыграть человека этой же профессии, но в другом жанре, например, в жанре драмеди. Несмотря на то, что я никогда не был на приёме психолога, мне нравится читать специальную литературу и слушать лекции Михаила Лабковского и Юлии Гиппенрайтер», - рассказал актер.
Матвей Зубалевич сыграет в новых эпизодах сексуального спортсмена Матвея Ерохина, который станет любовной мишенью легкомысленной героини Старшенбаум: «Я в принципе всегда дружил со спортом и даже занимался восточными единоборствами много лет. При этом я уже играл спортсменов — и хоккеистов, и боксёров, и тхэквондистов. А теперь у меня бои без правил, что сейчас, кстати, очень популярно»,- поделился он.
фото: СТС
Персонаж Каштановой во втором сезоне устраивает ремонт в квартире и на время переезжает к родителям в деревню.
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