Генри Кавилл больше не будет играть Супермена

Генри Кавилл больше не появится в роли Супермена в экранизациях комиксов DC Comics, над которыми работает кинокомпания Warner Bros. Об этом сообщает The Hollywood reporter.
Кавилл исполнил роль супергероя в трех фильмах студии, а теперь, по информации источников издания, контракт с ним разорван. Планировалось, что Кавилл появится также в ленте «Шазам!», однако студия и представители актера так и не смогли согласовать расписание съемок.
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Более того, источники считают, что Warner Bros. сейчас намерена сосредоточиться на фильме о двоюродной сестре Супермена — Супергерл и не планирует снимать отдельный фильм о персонаже Кавилла ближайшие несколько лет.
«У нас прекрасные отношения и огромное уважение к Генри Кавиллу, которое продолжает оставаться неизменным. Кроме того, мы еще не приняли никаких решений относительно любых предстоящих фильмов о Супермене», — отметили тем не менее представители студии.
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