Генри Кавилл больше не будет играть Супермена

анонс

Футболиста на разных этапах жизни сыграют Насарено Касеро, Хуан Паломино и Николя Гольдшмидт.

Amazon работает над сериалом о Диего Марадоне

12 сентября

Стартовали съемки второго сезона «Психологинь»

Героини примерят фиктивный брак, попадут в плен психопата и узнают, как выжить в деревне с родителями.