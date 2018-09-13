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Генри Кавилл больше не будет играть Супермена

13 сентября
2018 год

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13 сентября 2018
Генри Кавилл больше не появится в роли Супермена в экранизациях комиксов DC Comics, над которыми работает кинокомпания Warner Bros. Об этом сообщает The Hollywood reporter.

Кавилл исполнил роль супергероя в трех фильмах студии, а теперь, по информации источников издания, контракт с ним разорван. Планировалось, что Кавилл появится также в ленте «Шазам!», однако студия и представители актера так и не смогли согласовать расписание съемок.

Генри Кавилл больше не будет играть Супермена
фото: Getty Images

Более того, источники считают, что Warner Bros. сейчас намерена сосредоточиться на фильме о двоюродной сестре Супермена — Супергерл и не планирует снимать отдельный фильм о персонаже Кавилла ближайшие несколько лет.

«У нас прекрасные отношения и огромное уважение к Генри Кавиллу, которое продолжает оставаться неизменным. Кроме того, мы еще не приняли никаких решений относительно любых предстоящих фильмов о Супермене», — отметили тем не менее представители студии.
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