Amazon работает над сериалом о Диего Марадоне

Amazon готовит сериал об аргентинском чемпионе мира по футболу Диего Марадоне. Об этом сообщает Football Italia.
Главную рол в ленте, которая расскажет о «ключевых этапах жизни» футболиста, исполнят Назарено Казеро, Хуан Паломино и Николя Гольдшмидт. Точная дата премьеры остается загадкой, однако, как сообщает издание, сериал «скоро» будет доступен на платформе Amazon Prime Video.
фото: Olaf Kraak / Epa
Марадона стал чемпионом мира в 1986 году и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Дебют футболиста на Чемпионате мира состоялся в 1982 году, когда он получил звание наследника Пеле.
Проект Amazon не станет первым фильмом о знаменитом футболисте. Ленты о Марадоне уже снимали Эмир Кустурица и Марко Ризи.
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