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Amazon работает над сериалом о Диего Марадоне

13 сентября
2018 год

Новости кино >>
13 сентября 2018
Amazon готовит сериал об аргентинском чемпионе мира по футболу Диего Марадоне. Об этом сообщает Football Italia.

Главную рол в ленте, которая расскажет о «ключевых этапах жизни» футболиста, исполнят Назарено Казеро, Хуан Паломино и Николя Гольдшмидт. Точная дата премьеры остается загадкой, однако, как сообщает издание, сериал «скоро» будет доступен на платформе Amazon Prime Video.

Amazon работает над сериалом о Диего Марадоне
фото: Olaf Kraak / Epa

Марадона стал чемпионом мира в 1986 году и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Дебют футболиста на Чемпионате мира состоялся в 1982 году, когда он получил звание наследника Пеле.

Проект Amazon не станет первым фильмом о знаменитом футболисте. Ленты о Марадоне уже снимали Эмир Кустурица и Марко Ризи.
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