Amazon работает над сериалом о Диего Марадоне

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Источники сообщают, что контракт Warner Bros. с актером расторгнут.

Генри Кавилл больше не будет играть Супермена

12 сентября

Стартовали съемки второго сезона «Психологинь»

Героини примерят фиктивный брак, попадут в плен психопата и узнают, как выжить в деревне с родителями.