Розамунд Пайк станет «Женой банкира»

Розамунд Пайк , известная по ленте «Исчезнувшая», исполнит главную роль в телевизионной адаптации романа Кристины Алгер «Жена банкира». Об этом сообщает издание Deadline.
Актриса также выступит в качестве исполнительного продюсера проекта, к ней присоединится Лесли Линка Глаттер. Текст книги для сценария адаптирует Мередит Стим.
фото: John Phillips/Getty Images
Роман Алгер рассказывает о двух женщинах, которые пытаются раскрыть правду после мистической авиакатастрофы. В поисках истины героини прольют свет на засекреченные оффшорные счета и станут заложницами планов по отмыванию денег с участием политиков и террористов.
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