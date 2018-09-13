Каганович, Курцын и Якушев стали офисными мстителями

В сети появился первый трейлер российской экшн-комедии «Всё или ничего»
режиссёра Дмитрия Суворова
(«Первые»
).
Что будет, если вывести офисный плактон из себя? Компания из трех неудачливых менеджеров (Кирилл Каганович
, Роман Курцын
, Данила Якушев
) и примкнувший к ним «бывалый» (Артур Смольянинов
) собираются в опенспейсе отнюдь не для того, чтобы обсудить новый проект, а чтобы проучить «зажравшегося» начальника, обворовывающего компанию. Как? Украсть 50 миллионов! Но план, казавшийся идеальным на бумаге, на практике дает сбой. В офисную субординацию вмешиваются настоящие криминальные авторитеты. Что ждет теперь простых клерков вместо разговоров у кулера? Готовы ли они к «стрелке» с авторитетами вместо ежедневных совещаний? Сменят ли степлеры на автомат Калашникова? Получат ли они все или останутся ни с чем?
«Если вы никогда не хотели убить начальника, значит – вы никогда не работали!
- шутит режиссёр картины. - Если серьезно, наша история будет интересна и до боли знакома (по крайней мере, ее завязка) очень многим жителям нашей большой страны
».
Роли в фильме также исполнили Юрий Стоянов
, Андрей Стоянов
, Евгения Ахременко
, Екатерина Соломатина
, Анна Бачалова
, Сергей Бурунов
, Роман Мадянов
, Владимир Епифанцев
, Василий Кортуков
, Юлия Сулес
и другие.
«В этом фильме нет Саши Петрова и слава тебе, Господи!
- смеётся Сергей Бурунов. - Это основной момент! Когда я читаю сценарий, не важно, какой сценарий, первый вопрос для меня – будет ли сниматься Петров? Если да – все, меня нет в этом фильме! Если серьезно, зрителю однозначно стоит увидеть это кино, потому что оно ироничное, смешное, очень динамичное. Прекрасные артисты, прекрасная команда. Мы старались! В это вложено много сил, много любви
».
Саундтрек к фильму и трейлеру записал L’One. «Всё или ничего»
стартует в российском прокате 6 декабря.
обсуждение >>