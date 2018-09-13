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Каганович, Курцын и Якушев стали офисными мстителями

13 сентября
2018 год

Новости кино >>
13 сентября 2018
В сети появился первый трейлер российской экшн-комедии «Всё или ничего» режиссёра Дмитрия Суворова («Первые»).


Что будет, если вывести офисный плактон из себя? Компания из трех неудачливых менеджеров (Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев) и примкнувший к ним «бывалый» (Артур Смольянинов) собираются в опенспейсе отнюдь не для того, чтобы обсудить новый проект, а чтобы проучить «зажравшегося» начальника, обворовывающего компанию. Как? Украсть 50 миллионов! Но план, казавшийся идеальным на бумаге, на практике дает сбой. В офисную субординацию вмешиваются настоящие криминальные авторитеты. Что ждет теперь простых клерков вместо разговоров у кулера? Готовы ли они к «стрелке» с авторитетами вместо ежедневных совещаний? Сменят ли степлеры на автомат Калашникова? Получат ли они все или останутся ни с чем?

«Если вы никогда не хотели убить начальника, значит – вы никогда не работали! - шутит режиссёр картины. - Если серьезно, наша история будет интересна и до боли знакома (по крайней мере, ее завязка) очень многим жителям нашей большой страны».

Роли в фильме также исполнили Юрий Стоянов, Андрей Стоянов, Евгения Ахременко, Екатерина Соломатина, Анна Бачалова, Сергей Бурунов, Роман Мадянов, Владимир Епифанцев, Василий Кортуков, Юлия Сулес и другие.

«В этом фильме нет Саши Петрова и слава тебе, Господи! - смеётся Сергей Бурунов. - Это основной момент! Когда я читаю сценарий, не важно, какой сценарий, первый вопрос для меня – будет ли сниматься Петров? Если да – все, меня нет в этом фильме! Если серьезно, зрителю однозначно стоит увидеть это кино, потому что оно ироничное, смешное, очень динамичное. Прекрасные артисты, прекрасная команда. Мы старались! В это вложено много сил, много любви».

Саундтрек к фильму и трейлеру записал L’One. «Всё или ничего» стартует в российском прокате 6 декабря.
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Каганович, Курцын и Якушев стали офисными мстителями фотографии
Каганович, Курцын и Якушев стали офисными мстителями фотографии
Каганович, Курцын и Якушев стали офисными мстителями фотографии
Каганович, Курцын и Якушев стали офисными мстителями фотографии
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