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Фонд кино отчитался о рекордных сборах отечественных фильмов

13 сентября
2018 год

Новости кино >>
13 сентября 2018
За восемь месяцев 2018 года сборы российских фильмов перешли очередную значимую отметку в 11 млрд рублей, а отечественные ленты посмотрело уже 43,8 млн зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Фонда кино.

За аналогичный период прошлого года сборы российских картин составили 7,4 млрд рублей, то есть на 32,5% меньше. По данным пресс-службы, более 80% сборов – 9,2 млрд рублей – в этом году обеспечены фильмами, созданными и вышедшими в прокат при поддержке фонда.

Фонд кино отчитался о рекордных сборах отечественных фильмов

Всего с начала года состоялись премьеры 84 картин. Среди них – спортивные драмы «Движение вверх» и «Тренер», триллер «Гоголь», комедии «Я худею», «Елки», «О чем говорят мужчины. Продолжение», хоррор «Русалка. Озеро мертвых», военно-историческая драма «Собибор» и биографическая лента «История одного назначения». До конца года планируется выход в прокат еще не менее 30 российских картин.

Доля отечественного кино в прокате сейчас составляет 30,6% в сравнении с 25,5% в прошлом году. При этом сборы иностранных картин в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились на 23%: с 30,6 млрд рублей до 23,6 млрд рублей.
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фильмы
Гоголь. НачалоДвижение вверхИстория одного назначенияО чём говорят мужчины. ПродолжениеОзеро мёртвых: РусалкаСобиборТренерЯ худею

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