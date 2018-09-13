Фонд кино отчитался о рекордных сборах отечественных фильмов

За восемь месяцев 2018 года сборы российских фильмов перешли очередную значимую отметку в 11 млрд рублей
, а отечественные ленты посмотрело уже 43,8 млн зрителей
. Об этом сообщает пресс-служба Фонда кино
.
За аналогичный период прошлого года сборы российских картин составили 7,4 млрд рублей, то есть на 32,5% меньше. По данным пресс-службы, более 80% сборов – 9,2 млрд рублей – в этом году обеспечены фильмами, созданными и вышедшими в прокат при поддержке фонда.
Всего с начала года состоялись премьеры 84 картин
. Среди них – спортивные драмы «Движение вверх
» и «Тренер
», триллер «Гоголь
», комедии «Я худею
», «Елки
», «О чем говорят мужчины. Продолжение
», хоррор «Русалка. Озеро мертвых
», военно-историческая драма «Собибор
» и биографическая лента «История одного назначения
». До конца года планируется выход в прокат еще не менее 30 российских картин
.
Доля отечественного кино в прокате сейчас составляет 30,6% в сравнении с 25,5% в прошлом году. При этом сборы иностранных картин в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократились на 23%: с 30,6 млрд рублей до 23,6 млрд рублей.
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