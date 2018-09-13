«СуперБобровы: народные мстители» выйдут на экраны 25 октября

Премьера комедии Дмитрия Дьяченко
«СуперБобровы: народные мстители
» состоится 25 октября
2018 года.
Ранее стало известно, что релизы ленты Дьяченко и комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова
» с Алексеем Гуськовым
в главной роли заявлены на одну дату – 18 октября.
Роли в комедии о семье Бобровых исполнили Павел Деревянко
, Оксана Акиньшина
, Ирина Пегова
, Роман Мадянов
, Владимир Толоконников
, Даниил Вахрушев
, Роман Курцын
и Елена Валюшкина
.
Действие картины начинается в Таиланде, где Бобровы скрываются от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали, и теперь Олегу приходится отправиться в Россию, где ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.
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