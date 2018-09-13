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«СуперБобровы: народные мстители» выйдут на экраны 25 октября

13 сентября
2018 год

Новости кино >>
13 сентября 2018
Премьера комедии Дмитрия Дьяченко «СуперБобровы: народные мстители» состоится 25 октября 2018 года.

Ранее стало известно, что релизы ленты Дьяченко и комедии «Вечная жизнь Александра Христофорова» с Алексеем Гуськовым в главной роли заявлены на одну дату – 18 октября.

«СуперБобровы: народные мстители» выйдут на экраны 25 октября

Роли в комедии о семье Бобровых исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Ирина Пегова, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Даниил Вахрушев, Роман Курцын и Елена Валюшкина.

Действие картины начинается в Таиланде, где Бобровы скрываются от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал в семье: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали, и теперь Олегу приходится отправиться в Россию, где ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.
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персоны
Оксана АкиньшинаЕлена ВалюшкинаДаниил ВахрушевАлексей ГуськовПавел ДеревянкоДмитрий ДьяченкоРоман КурцынРоман МадяновИрина ПеговаВладимир Толоконников
фильмы
Вечная жизнь Александра ХристофороваСуперБобровы. Народные мстители

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