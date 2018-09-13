ревью

Новости кино Сериал Жоры Крыжовникова и дебют Михаила Идова покажут на «Движении» На фестивале в Омске также состоятся премьерные показы сериалов «Мертвое озеро» и «Обычная женщина».

Лайфстайл «Филипп ­бесстрашен»: Иван Ургант и Александр Гудков рассказали о работе с Киркоровым Почему Филипп Киркоров зачастил к Урганту

Главная тема Встань и иди: 7 фильмов о преодолении не временных трудностей Невозможное возможно

Ролики фильмов «Бедные люди. Кабаковы» Докфильм о концептуальном художнике Илье Кабакове.

Новости кино Фонд кино отчитался о рекордных сборах отечественных фильмов За 8 месяцев 2018 года российские картины посмотрело 43,8 млн зрителей, сборы составили 11 млрд рублей.

Фестивальная колонка Казанский МКФ-2018: Ласковое безразличие мира и другие неприятности Как проходил и чем запомнился XIV международный кинофестиваль в Казани

Ролики фильмов «Пришельцы в доме» 12-летний мальчик дружит с тремя пришельцами, прилетевшими на его чердак.