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Сериал Жоры Крыжовникова и дебют Михаила Идова покажут на «Движении»

13 сентября
2018 год

Новости кино >>
13 сентября 2018
Национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который пройдет в Омске с 26 по 30 сентября, объявил участников основного конкурса и конкурса сериалов. Ранее стали известны участники программ неигрового кино и короткометражных фильмов.

Сериал Жоры Крыжовникова и дебют Михаила Идова покажут на «Движении»

В главный конкурс «Движение. Вперед» включено семь картин, причем в конкурсе фестиваля на этот раз участвуют фильмы открытия и закрытия. Первым будет «Юморист» Михаила Идова, а вторым – «Без меня» Кирилла Плетнева. Кроме них в конкурсе «Движения» также покажут ленту выпускницы мастерской братьев Коттов во ВГИКе Лизы Болычевой «Нариман и его братья», этническую драму Елизаветы Стишовой «Сулейман-гора», черную комедию Андрея Вальдберга «Место!», документальный фильм о войне в Донбассе «Своя республика» Алены Полуниной и первый сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо».

В конкурсе «Движение. Навстречу», который включает пилоты или первые эпизоды отечественных сериалов, будут представлены «257 причин, чтобы жить» Максима Свешникова, социальная драма Ангелины Никоновой «4:59», детектив Кати Шагаловой «Инкубатор», триллер Романа Прыгунова «Мертвое озеро», «Обычная женщина» Бориса Хлебникова и комедия Резо Гигинеишвили «Секретарша».
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ДебютКинофестиваль «Движение»Российские сериалыРоссийские фильмы
персоны
Резо ГигинеишвилиМихаил ИдовАлександр КоттВладимир КоттЖора КрыжовниковАнгелина НиконоваКирилл ПлетнёвРоман ПрыгуновМаксим СвешниковЕлизавета СтишоваБорис ХлебниковЕкатерина Шагалова
фильмы
257 причин, чтобы житьБез меняЗвоните ДиКаприо!Мёртвое озероОбычная женщинаСулейман гора

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