Сериал Жоры Крыжовникова и дебют Михаила Идова покажут на «Движении»

Национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который пройдет в Омске с 26 по 30 сентября, объявил участников основного конкурса и конкурса сериалов. Ранее стали известны
участники программ неигрового кино и короткометражных фильмов.
В главный конкурс «Движение. Вперед» включено семь картин, причем в конкурсе фестиваля на этот раз участвуют фильмы открытия и закрытия. Первым будет «Юморист
» Михаила Идова
, а вторым – «Без меня
» Кирилла Плетнева
. Кроме них в конкурсе «Движения» также покажут ленту выпускницы мастерской братьев Коттов
во ВГИКе Лизы Болычевой
«Нариман и его братья
», этническую драму Елизаветы Стишовой
«Сулейман-гора
», черную комедию Андрея Вальдберга
«Место!
», документальный фильм о войне в Донбассе «Своя республика
» Алены Полуниной
и первый сериал Жоры Крыжовникова
«Звоните ДиКаприо
».
В конкурсе «Движение. Навстречу», который включает пилоты или первые эпизоды отечественных сериалов, будут представлены «257 причин, чтобы жить
» Максима Свешникова
, социальная драма Ангелины Никоновой
«4:59
», детектив Кати Шагаловой
«Инкубатор
», триллер Романа Прыгунова
«Мертвое озеро
», «Обычная женщина
» Бориса Хлебникова
и комедия Резо Гигинеишвили
«Секретарша
».
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