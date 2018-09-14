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Netflix приобрел права на новую комедию с Дженнифер Энистон

14 сентября
2018 год

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14 сентября 2018
Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новой комедии Dumplin', одну из ролей в которой исполнит Дженнифер Энистон. Об этом сообщает издание Variety.

Энистон предстоит сыграть мать девочки-подростка. В ленте также задействованы Даниэль Макдональд, Одейя Раш, Дав Камерон, Гарольд Перрино, Бекс Тейлор-Клаус и Джинджер Минаж.

Netflix приобрел права на новую комедию с Дженнифер Энистон
фото: JASON MERRITT/GETTY IMAGES

Режиссерское кресло проекта заняла Энн Флетчер, над сценарием работала Кристин Хан. В ленте появятся новые записи песен Долли Партон вместе с Sia и Мирандой Ламберт.

В центре сюжета – уверенная в девушка-подросток, названная в честь своей матери, носившей когда-то титул королевы красоты. Героиня влюбляется в бывшего спортсмена, который, кажется, отвечает ей взаимностью. Но когда девушка начинает сомневаться в себе, она решает поучаствовать в конкурсе красоты – чтобы вернуть свою уверенность и завоевать уважение матери.
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персоны
Дав КамеронДэниел МакдональдГарольд ПерриноОдейя РашЭнн ФлетчерДженнифер Энистон

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