Netflix приобрел права на новую комедию с Дженнифер Энистон

Режиссерское кресло проекта заняла Энн Флетчер, над сценарием работала Кристин Хан. В ленте появятся новые записи песен Долли Партон вместе с Sia и Мирандой Ламберт.
В центре сюжета – уверенная в девушка-подросток, названная в честь своей матери, носившей когда-то титул королевы красоты. Героиня влюбляется в бывшего спортсмена, который, кажется, отвечает ей взаимностью. Но когда девушка начинает сомневаться в себе, она решает поучаствовать в конкурсе красоты – чтобы вернуть свою уверенность и завоевать уважение матери.
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