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Валерия Гай Германика сняла первый российский рэп-сериал «Бонус»

14 сентября
2018 год

Новости кино >>
14 сентября 2018
20 сентября на ТНТ-Premier состоится премьера первого рэп-сериала «Бонус», режиссером которого выступила Валерия Гай Германика.

Лента снята в новом для российского ТВ жанре, это сериал с элементами мюзикла и театрального действа.

Валерия Гай Германика сняла первый российский рэп-сериал «Бонус»

Главный герой истории Бонус — молодой пацан из глубокой провинции, где мужское население в основном сидит по тюрьмам за браконьерство и воровство. И Бонус пошел бы проторенной дорожкой, если бы мама на 13-летие не подарила ему плеер. С тех пор парень сильно подсел на рэп — сначала просто слушал, а потом и сам начал писать. Постепенно Бонус стал известен на районе и его треки зазвучали на улице.

Герой вовсе не стремится к славе и популярности, но однажды друг по кличке Гашик утягивает его за собой в столицу в поиске новых возможностей. А заодно, чтобы скрыться от местных бандитов, которым они случайно насолили. В Москве Бонус встречает свою первую любовь. Ее зовут Соня, и она дочка крупного бизнесмена. А что происходит, когда бедный провинциал влюбляется в столичную принцессу? Правильно — на наших глазах возрождается осовремененная история безумной любви Ромео и Джульетты.
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