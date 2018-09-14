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Лукерья Ильяшенко сыграла заключённую в детективе «Поселенцы»

14 сентября
2018 год

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14 сентября 2018
В Москве завершились съёмки детектива «Поселенцы», одну из главных ролей в котором исполнила Лукерья Ильяшенко.

«Моя героиня Люба – заключённая. У неё сложная судьба: мать била, отец приставал, её пытались изнасиловать, и, защищаясь, она «пырнула» его ножом: он не умер, а её посадили. И теперь она как волчонок: боится мужчин и никого к себе не подпускает. Она отбывает срок в колонии-поселении, где более мягкие условия содержания по сравнению с колонией строгого режима. Здесь она знакомится с Иваном Корниловым, с которым у неё завязываются романтические отношения», – рассказала актриса.

Лукерья Ильяшенко сыграла заключённую в детективе «Поселенцы»
фото: PR НТВ

По сюжету ленты руководитель силового подразделения службы исполнения наказаний Иван Корнилов (Алексей Морозов) после конфликта с руководством и болезненного разрыва отношений с любимой принимает решение изменить свою жизнь и уехать из Москвы. Он узнаёт, что в колонии-поселении есть вакантное место, и устраивается туда оперативником. При расследовании одного из преступлений, произошедшего на территории колонии, Корнилов сближается с несправедливо осужденной Любой, которая по роковой случайности стала свидетельницей преступления.

Режиссером проекта выступил Артём Мазунов. В ленте также сыграли Сергей Комаров, Екатерина Соломатина, Владимир Юматов и Александр Тютин.
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