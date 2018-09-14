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«Обычная женщина» Бориса Хлебникова номинирована на награду кинофестиваля в Цюрихе

14 сентября
2018 год

Новости кино >>
14 сентября 2018
Киносериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли включён в конкурсную программу 14-го Международного кинофестиваля в Цюрихе, который пройдёт с 27 сентября по 7 октября.

Конкурс сериалов ZFF Series проводится в рамках кинофестиваля впервые. По заявлению организаторов, он представит восемь «самых новаторских сериалов в мире». Конкурентами «Обычной женщины» стали австралийский исторический проект с Натали Дормер «Пикник у висячей скалы», мексиканский триллер Here on Earth с Гаэлем Гарсией Берналем в качестве режиссёра, немецкая комедия Arthur’s law с Яном Йозефом Лиферсом, а также сериалы из США, Израиля, Румынии, Норвегии и Бельгии. Победителю достанется приз «Золотой глаз» за создание лучшего международного телесериала и 10 тысяч швейцарских франков.

«Обычная женщина» Бориса Хлебникова номинирована на награду кинофестиваля в Цюрихе

Цюрихский международный кинофестиваль – один из самых уважаемых и популярных киносмотров Европы. В этом году он откроется европейской премьерой драмы Питера Фаррелли «Зелёная книга» с Вигго Мортенсеном в главной роли.

«Обычная женщина», драма с детективным сюжетом и элементами чёрного юмора, рассказывает историю 39-летней москвички Марины, которая в свободное от основной работы и заботы о семье время, втайне от дочерей и мужа работает… сутенёршей. За этой экстравагантной фабулой скрывается драматическая история сильной женщины, взвалившей на свои плечи ответственность за благосостояние семьи и не знающей, как ей дальше справляться с этим грузом и с кем его разделить. Помимо Анны Михалковой в проекте также задействованы Татьяна Догилева, Александра Бортич, Аглая Тарасова, Евгений Гришковец и другие популярные российские артисты. Российская премьера «Обычной женщины» состоится осенью на канале ТВ-3.
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Александра БортичГаэль Гарсия БернальЕвгений ГришковецТатьяна ДогилеваНатали ДормерЯн Йозеф ЛиферсАнна МихалковаВигго МортенсенАглая ТарасоваПитер ФарреллиБорис Хлебников
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