«Обычная женщина» Бориса Хлебникова номинирована на награду кинофестиваля в Цюрихе

Киносериал Бориса Хлебникова
«Обычная женщина
» с Анной Михалковой
в главной роли включён в конкурсную программу 14-го Международного кинофестиваля в Цюрихе
, который пройдёт с 27 сентября по 7 октября
.
Конкурс сериалов ZFF Series
проводится в рамках кинофестиваля впервые. По заявлению организаторов, он представит восемь «самых новаторских сериалов в мире
». Конкурентами «Обычной женщины» стали австралийский исторический проект с Натали Дормер
«Пикник у висячей скалы
», мексиканский триллер Here on Earth
с Гаэлем Гарсией Берналем
в качестве режиссёра, немецкая комедия Arthur’s law
с Яном Йозефом Лиферсом
, а также сериалы из США, Израиля, Румынии, Норвегии и Бельгии. Победителю достанется приз «Золотой глаз» за создание лучшего международного телесериала и 10 тысяч швейцарских франков.
Цюрихский международный кинофестиваль – один из самых уважаемых и популярных киносмотров Европы. В этом году он откроется европейской премьерой драмы Питера Фаррелли
«Зелёная книга» с Вигго Мортенсеном
в главной роли.
«Обычная женщина», драма с детективным сюжетом и элементами чёрного юмора, рассказывает историю 39-летней москвички Марины, которая в свободное от основной работы и заботы о семье время, втайне от дочерей и мужа работает… сутенёршей. За этой экстравагантной фабулой скрывается драматическая история сильной женщины, взвалившей на свои плечи ответственность за благосостояние семьи и не знающей, как ей дальше справляться с этим грузом и с кем его разделить. Помимо Анны Михалковой в проекте также задействованы Татьяна Догилева
, Александра Бортич
, Аглая Тарасова
, Евгений Гришковец
и другие популярные российские артисты. Российская премьера «Обычной женщины» состоится осенью на канале ТВ-3.
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