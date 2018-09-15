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Аарон Пол присоединился к съемкам третьего сезона «Мира дикого запада»

15 сентября
2018 год

Новости кино >>
15 сентября 2018
Звезда «Во все тяжкие» Аарон Пол присоединился к актерскому составу фантастического сериала «Мир дикого запада». Об этом сообщает издание Deadline.

О том, какую роль предстоит исполнить актеру, точно не известно. Однако источники в HBO утверждают, что он станет постоянным участником проекта.

Аарон Пол присоединился к съемкам третьего сезона «Мира дикого запада»

«Мир дикого запада» неоднократно номинирован на престижные награды, в том числе и «Эмми». В проекте участвуют Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеймс Мэрсден, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт, Тесса Томпсон и другие.

Фантастический вестерн, апгрейд-версия одноименного фильма 1973 года, снятого Майклом Крайтоном. Для нового тысячелетия концепцию капитально переработали исполнительные продюсеры Джонатан Нолан вместе с Лизой Джой и Джей Джей Абрамс. Получился дикий коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала», «Из машины» и «Парка Юрского периода».

Место действия – футуристический парк аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно. Хотя у кого есть душа, это еще под вопросом…
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Джей Джей АбрамсЭван Рэйчел ВудДжеймс МарсденТэнди НьютонАарон ПолДжеффри РайтТесса ТомпсонЭд ХаррисЭнтони Хопкинс
фильмы
Бегущий по лезвию бритвыВо все тяжкиеИз машиныПарк Юрского периодаЧёрное зеркало

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