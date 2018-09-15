Аарон Пол присоединился к съемкам третьего сезона «Мира дикого запада»

Звезда «Во все тяжкие
» Аарон Пол
присоединился к актерскому составу фантастического сериала «Мир дикого запада». Об этом сообщает издание Deadline
.
О том, какую роль предстоит исполнить актеру, точно не известно. Однако источники в HBO утверждают, что он станет постоянным участником проекта.
«Мир дикого запада» неоднократно номинирован на престижные награды, в том числе и «Эмми». В проекте участвуют Энтони Хопкинс
, Эд Харрис
, Эван Рэйчел Вуд
, Джеймс Мэрсден
, Тэнди Ньютон
, Джеффри Райт
, Тесса Томпсон
и другие.
Фантастический вестерн, апгрейд-версия одноименного фильма 1973 года, снятого Майклом Крайтоном
. Для нового тысячелетия концепцию капитально переработали исполнительные продюсеры Джонатан Нолан
вместе с Лизой Джой
и Джей Джей Абрамс
. Получился дикий коктейль из «Бегущего по лезвию
», «Черного зеркала
», «Из машины
» и «Парка Юрского периода
».
Место действия – футуристический парк аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно. Хотя у кого есть душа, это еще под вопросом…
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