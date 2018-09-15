Стартовали съемки киноальманаха «Счастье – это...» от Disney в России

Компания Disney
в России и победители конкурсов проекта «Счастье – это..
.» приступили к съемкам нового фильма.
Второй киноальманах будет состоять из 7 историй о счастье. Своё участие в проекте уже подтвердили Ирина Алферова
, Ксения Алферова
, Елена Валюшкина
, Никита Волков
, Станислав Дужников
, Валентина Мазунина
, Аглая Тарасова
и Людмила Чурсина
.
Съемки ленты, премьера которой запанирована на весну 2019 года, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.
Конкурсы для создания проекта были запущены в июне 2017 года. Желающие попробовать себя в роли сценариста, могли принять участие во всенародном конкурсе «Счастливые истории», а учащиеся и выпускники сценарных и гуманитарных специальностей – в «Конкурсе сценаристов». По итогам в сценарную группу будущего киноальманаха вошли 14 победителей – Лилия Янтилина, Любовь Балдина, Линария Брикнер, Даниэла Хазова, Никита Власов, Тамара Бочарова, Игорь Рыбин, Наталья Кузнецова, Арсен Егиянц, Наталья Лизоркина, Вероника Пономарева, Дарья Хальзова, Александр Ворожейкин, Егор Чичканов
, а победителем всенародного конкурса стал Шамиль Агаев
.
«Конкурс режиссеров» собрал 1352 участника. По результатам оценки жюри победителями стали Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина Дебор, Зураб Джиджилава, Юлия Машукова, Анна Митафиди
и Анастасия Тимофеева
. Также был организован «Всенародный кастинг», по итогам которого для участия в съемках фильма были выбраны София Ирхужина, Денис Прокопенко, Алина Агафонова, Денис Шаблий, Елена Степанова, Рауль Шакуров, Валерия Воронкова
и Александр Шалыгин
.
«Счастье – это …
» является ключевым проектом «Творческой лаборатории Disney», которая объединяет все программы компании по поддержке молодых специалистов в таких областях как кино- и телеиндустрия, цифровые технологии, мода и дизайн.
обсуждение >>