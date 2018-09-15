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Стартовали съемки киноальманаха «Счастье – это...» от Disney в России

15 сентября
2018 год

Новости кино >>
15 сентября 2018
Компания Disney в России и победители конкурсов проекта «Счастье – это...» приступили к съемкам нового фильма.

Второй киноальманах будет состоять из 7 историй о счастье. Своё участие в проекте уже подтвердили Ирина Алферова, Ксения Алферова, Елена Валюшкина, Никита Волков, Станислав Дужников, Валентина Мазунина, Аглая Тарасова и Людмила Чурсина.
Съемки ленты, премьера которой запанирована на весну 2019 года, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Стартовали съемки киноальманаха «Счастье – это...» от Disney в России

Конкурсы для создания проекта были запущены в июне 2017 года. Желающие попробовать себя в роли сценариста, могли принять участие во всенародном конкурсе «Счастливые истории», а учащиеся и выпускники сценарных и гуманитарных специальностей – в «Конкурсе сценаристов». По итогам в сценарную группу будущего киноальманаха вошли 14 победителей – Лилия Янтилина, Любовь Балдина, Линария Брикнер, Даниэла Хазова, Никита Власов, Тамара Бочарова, Игорь Рыбин, Наталья Кузнецова, Арсен Егиянц, Наталья Лизоркина, Вероника Пономарева, Дарья Хальзова, Александр Ворожейкин, Егор Чичканов, а победителем всенародного конкурса стал Шамиль Агаев.

«Конкурс режиссеров» собрал 1352 участника. По результатам оценки жюри победителями стали Ирина Бас, Елена Войтович, Ангелина Дебор, Зураб Джиджилава, Юлия Машукова, Анна Митафиди и Анастасия Тимофеева. Также был организован «Всенародный кастинг», по итогам которого для участия в съемках фильма были выбраны София Ирхужина, Денис Прокопенко, Алина Агафонова, Денис Шаблий, Елена Степанова, Рауль Шакуров, Валерия Воронкова и Александр Шалыгин.

Стартовали съемки киноальманаха «Счастье – это...» от Disney в России

«Счастье – это …» является ключевым проектом «Творческой лаборатории Disney», которая объединяет все программы компании по поддержке молодых специалистов в таких областях как кино- и телеиндустрия, цифровые технологии, мода и дизайн.
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