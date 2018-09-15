Нил Первис и Роберт Уэйд вернулись к работе над сценарием 25 ленты о Джеймсе Бонде

Нил Первис и Роберт Уэйд вернулись в кресла сценаристов нового фильма об агенте 007. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Первис и Уэйд изначально были приглашены для работы над сценарием ленты, однако после того, как режиссером проекта стал Дэнни Бойл, текстом занялся он сам вместе с Джоном Ходжем. Теперь, когда Бойл отказался от участия в создании фильма, решено вернуться к первой версии сценария.
фото: Getty Images
По информации издания, работа над лентой возобновлена. Продюсер картины Барбара Брокколи уже провела переговоры с несколькими претендентами на режиссёрское кресло, но окончательный выбор пока не сделан.
Ранее появилась информация, что из-за ухода Бойла из проекта релиз 25-й части бондианы будет перенесён на конец 2020 года.
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