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Нил Первис и Роберт Уэйд вернулись к работе над сценарием 25 ленты о Джеймсе Бонде

15 сентября
2018 год

Новости кино >>
15 сентября 2018
Нил Первис и Роберт Уэйд вернулись в кресла сценаристов нового фильма об агенте 007. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Первис и Уэйд изначально были приглашены для работы над сценарием ленты, однако после того, как режиссером проекта стал Дэнни Бойл, текстом занялся он сам вместе с Джоном Ходжем. Теперь, когда Бойл отказался от участия в создании фильма, решено вернуться к первой версии сценария.

Нил Первис и Роберт Уэйд вернулись к работе над сценарием 25 ленты о Джеймсе Бонде
фото: Getty Images

По информации издания, работа над лентой возобновлена. Продюсер картины Барбара Брокколи уже провела переговоры с несколькими претендентами на режиссёрское кресло, но окончательный выбор пока не сделан.

Ранее появилась информация, что из-за ухода Бойла из проекта релиз 25-й части бондианы будет перенесён на конец 2020 года.
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персоны
Дэнни Бойл

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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   15.09.2018 - 13:14
В добрый путь за нумером 2! Но то, что создание фильма превратилось в "сериал" вызывает странные чуйства :(. читать далее>>
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