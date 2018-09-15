Омар Си составит компанию Харрисону Форду в поисках золота

ревью

Нил Первис и Роберт Уэйд вернулись к работе над сценарием 25 ленты о Джеймсе Бонде

Хирург проникает в сознание своего сына, чтобы вытащить его из комы.

Встань и иди: 7 фильмов о преодолении не временных трудностей

Фестивальная колонка

Казанский МКФ-2018: Ласковое безразличие мира и другие неприятности

Как проходил и чем запомнился XIV международный кинофестиваль в Казани