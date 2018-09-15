Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Омар Си составит компанию Харрисону Форду в поисках золота

15 сентября
2018 год

Новости кино >>
15 сентября 2018
Омар Си получил роль в киноадаптации повести Джека Лондона «Зов предков», главного персонажа в которой сыграет Харрисон Форд. Об этом сообщает издание Variety.

Кого именно предстоит сыграть Си, пока не сообщается. К актерскому составу также присоединился Колин Вуделл. Форд исполнит роль золотоискателя Джона Торнтона.

Омар Си составит компанию Харрисону Форду в поисках золота
фото: Variety

Режиссерское кресло проекта занял Крис Сандерс, а его продюсером станет Эрвин Стофф. Сценарий картины подготовил Майкл Грин. Приступить к съемкам планируется в этом году, а выпустить ее на экраны 25 декабря 2019 года.

Книга Лондона, в центре сюжета которой оказалась Клондайкская золотая лихорадка, была опубликована в 1903 году. Повесть была многократно экранизирована.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Омар СиХаррисон Форд

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роман Баскин
13 сентября ушёл из жизни актёр, режиссёр Роман Баскин.
Михаил Асафов
13 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Асафов.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Тадас Дилис
Вячеслав Дробинков
Максуд Иматшоев
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Ольга Озерецковская
Анатолий Пашинин
Томми Ли Джонс
Маргарет Локвуд
Ирена Малькевич
Кармен Маура
Дэнни Нуччи
Генри Сильва
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Девица
вестерн, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
Счастья! Здоровья!
комедия
Россия, 2018
Хищник
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Багровая мята
боевик, драма, триллер
США, 2018
Белль и Себастьян 3: Последняя глава
приключения, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2017
Бельканто
драма, триллер, экранизация
США, 2018
Большой кошачий побег
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2018
Временные трудности
драма
Россия, 2017
Кусама. Бесконечные миры
биография
США, 2018
Мир принадлежит тебе
комедия, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью