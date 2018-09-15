Омар Си составит компанию Харрисону Форду в поисках золота

Омар Си получил роль в киноадаптации повести Джека Лондона «Зов предков», главного персонажа в которой сыграет Харрисон Форд. Об этом сообщает издание Variety.
Кого именно предстоит сыграть Си, пока не сообщается. К актерскому составу также присоединился Колин Вуделл. Форд исполнит роль золотоискателя Джона Торнтона.
фото: Variety
Режиссерское кресло проекта занял Крис Сандерс, а его продюсером станет Эрвин Стофф. Сценарий картины подготовил Майкл Грин. Приступить к съемкам планируется в этом году, а выпустить ее на экраны 25 декабря 2019 года.
Книга Лондона, в центре сюжета которой оказалась Клондайкская золотая лихорадка, была опубликована в 1903 году. Повесть была многократно экранизирована.
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