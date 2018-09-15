Елизавета Боярская и Юрий Стоянов стали лучшими актерами «Пилота»

Первый фестиваль телесериалов «Пилот», который проходил в Иваново с 12 по 15 сентября, подвел итоги. Победителем, который на этом фестивале выбирается зрителями, стал сериал «90-е. Весело и громко», снятый для канала СТС.
фото: Генеральный продюсер фестиваля "Пилот" Светлана Дрыга/пресс-служба смотра
Профессиональное жюри также вручило свои награды. И здесь «90-е. Весело и громко» не остался без наград - призом был отмечен режиссер Михаил Поляков. Лучшими актерами «Пилота» были названы Елизавета Боярская, сыгравшая главную роль в детективе «Ворона», и Юрий Стоянов, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Вампиры средней полосы».
Наградой за лучший сценарий отмечен Илья Куликов за работу над сериалом «Учителя» для канала ТВ-3, а лучшим продюсером стал Александр Цекало. Его компанию «Среда» на фестивале представлял сериал «Алиби», Цекало также является сопродюсером проекта «Русалки».
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