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«Американские боги» остались без шоураннера

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
Второй сезон «Американских богов» лишился шоураннера, уверяет THR.

Джесси Александер, работавший ранее над «Ганнибалом» и «Звёздным путём: Дискавери», был уволен из-за того, что ни одна из шести версий сценария, предложенных им, не пришлась по душе руководству канала Starz и компании Fremantle Media, ответственной за производство адаптации.


Александер сменил в своё время создателей телешоу Брайана Фуллера и Майкла Грина, покинувших проект из-за попытки увеличения бюджета.

«Американские боги» – история противостояния богов старого и нового миров, основанная на романе Нила Геймана. В сериале снялись Рики Уиттл, Джиллиан Андерсон, Йен Макшейн, Эмили Браунинг и другие.
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