«Американские боги» остались без шоураннера

Второй сезон «Американских богов»
лишился шоураннера, уверяет THR
.
Джесси Александер
, работавший ранее над «Ганнибалом»
и «Звёздным путём: Дискавери»
, был уволен из-за того, что ни одна из шести версий сценария, предложенных им, не пришлась по душе руководству канала Starz и компании Fremantle Media, ответственной за производство адаптации.
Александер сменил в своё время создателей телешоу Брайана Фуллера
и Майкла Грина
, покинувших проект из-за попытки увеличения бюджета.
«Американские боги» – история противостояния богов старого и нового миров, основанная на романе Нила Геймана
. В сериале снялись Рики Уиттл
, Джиллиан Андерсон
, Йен Макшейн
, Эмили Браунинг
и другие.
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