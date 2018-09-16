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Закари Куинто и Эшли Каммингс сыграют в экранизации романа Джо Хилла

16 сентября
2018 год

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16 сентября 2018
Закари Куинто и Эшли Каммингс получили главные роли в десятисерийной адаптации мистического триллера Джо Хилла NOS4A2, известного российскими читателям под названием «Страна Рождества». Сериал заказал кабельный канал AMC, уточняет издание Variety.

Закари Куинто и Эшли Каммингс сыграют в экранизации романа Джо Хилла
фото: variety.com

Зрителям поведают о бессмертном Чарльзе Мэнксе (Куинто), питающемся детскими душами, чьи коварные планы раскрывает молодая художница Вик Макквин (Каммингс), научившаяся находить всё потерявшееся – от обычных вещей до похищенных детей.

Компанию Куинто и Каммингс составят Олафур Дарри Олафссон, Эбони Мосс-Бахрах, Вирджиния Кулл и Джакара Смит. Над сценарием корпит шоураннер Джейми О'Брайен («Бойся ходячих мертвецов»), он же выступает в качестве исполнительного продюсера вместе с Хиллом и Лорен Коррао. Первые два эпизода сериала поставит Кари Скогланд («Викинги»).

За производство отвечают AMC Studios и Tornante Television. Премьеру следует ожидать в 2019 году.
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