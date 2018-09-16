Закари Куинто и Эшли Каммингс сыграют в экранизации романа Джо Хилла

Закари Куинто
и Эшли Каммингс
получили главные роли в десятисерийной адаптации мистического триллера Джо Хилла NOS4A2
, известного российскими читателям под названием «Страна Рождества»
. Сериал заказал кабельный канал AMC, уточняет издание Variety
.
Зрителям поведают о бессмертном Чарльзе Мэнксе (Куинто), питающемся детскими душами, чьи коварные планы раскрывает молодая художница Вик Макквин (Каммингс), научившаяся находить всё потерявшееся – от обычных вещей до похищенных детей.
Компанию Куинто и Каммингс составят Олафур Дарри Олафссон
, Эбони Мосс-Бахрах
, Вирджиния Кулл
и Джакара Смит.
Над сценарием корпит шоураннер Джейми О'Брайен
(«Бойся ходячих мертвецов»
), он же выступает в качестве исполнительного продюсера вместе с Хиллом и Лорен Коррао
. Первые два эпизода сериала поставит Кари Скогланд
(«Викинги»
).
За производство отвечают AMC Studios и Tornante Television. Премьеру следует ожидать в 2019 году.
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