Битси Таллоч станет Лоис Лейн

Битси Таллоч
, которую зрители знают как Джульетту Сильвертон в фэнтези «Гримм»
, сыграет Лоис Лейн в кроссовере телевселенной DC, с помощью которого канал The CW объединит сериалы «Флэш»
, «Стрела»
и «Супергёрл»
.
Согласно изданию The Hollywood Reporter
, в будущем телешоу также появится Кассандра Джин Амелл
в образе Норы, жены мистера Фриза.
«Мы рады, что теперь к вселенной "Стрелы" присоединится Лоис Лейн. Эта упорная и смелая журналистка станет партнёром Супермена и прекрасным дополнением в рядах героев DC», –
заявили исполнительные продюсеры сериала «Супергёрл» Джессика Квеллер
и Роберт Ровнер
.
До Таллоч Лоис Лэйн на экране воплощали такие актрисы, как Марго Киддер
, Эми Адамс
, Тери Хэтчер
, Кейт Босворт
и Эрика Дюранс
.
обсуждение >>