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Битси Таллоч станет Лоис Лейн

16 сентября
2018 год

Новости кино >>
16 сентября 2018
Битси Таллоч, которую зрители знают как Джульетту Сильвертон в фэнтези «Гримм», сыграет Лоис Лейн в кроссовере телевселенной DC, с помощью которого канал The CW объединит сериалы «Флэш», «Стрела» и «Супергёрл».


Согласно изданию The Hollywood Reporter, в будущем телешоу также появится Кассандра Джин Амелл в образе Норы, жены мистера Фриза.

«Мы рады, что теперь к вселенной "Стрелы" присоединится Лоис Лейн. Эта упорная и смелая журналистка станет партнёром Супермена и прекрасным дополнением в рядах героев DC», – заявили исполнительные продюсеры сериала «Супергёрл» Джессика Квеллер и Роберт Ровнер.

До Таллоч Лоис Лэйн на экране воплощали такие актрисы, как Марго Киддер, Эми Адамс, Тери Хэтчер, Кейт Босворт и Эрика Дюранс.
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