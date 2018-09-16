Игру Alan Wake адаптируют для телевидения

Популярная игра Alan Wake
, созданная финской студией Remedy Entertainment, будет адаптирована в виде сериала. За сценарий отвечает шоураннер Питер Кэллоуэй
, работавший над «Легионом»
, а исполнительным продюсером числится создатель оригинала Сэм Лэйк
, сообщает Variety
.
По словам партнёра Кэллоуэя Томаса Харлана
, «Alan Wake в своей основе — телевизионный сериал, который поместили в игру. Таково видение Сэма Лэйка, вдохновлённое "Сумеречной зоной", "Тайным окном", Хичкоком и "Северной стороной". Мы планируем тесно сотрудничать с Сэмом, ведь это его детище».
Общая концепция адаптации уже придумана. В октябре Кэллоуэй приступит к поискам телеканала, который приютит у себя будущий сериал. Сценарист уверен в проекте, поскольку считает, что многим киноэкранизациям игр не везло из-за их ограниченного хронометража.
Alan Wake представляет собой психологический экшен-триллер, чьё действие разворачивается в американском городке Брайт-Фоллс. В центре сюжета — писатель Алан Уэйк, который в попытках найти пропавшую жену сталкивается со сверхъестественной Тёмной Сущностью, овладевающей городом и его окрестностями по ночам. Находя разрозненные страницы собственной рукописи, Уэйк осознаёт, что его приключения подчиняются сюжету написанного им самим, но позабытого романа.
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